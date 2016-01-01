Заява Комісара Ґюнтера Еттинґера щодо планів створення "Цифрової спільноти" з Україною

Сьогодні, 26-го липня, Європейський Комісар з цифрової економіки та цифрового суспільства Ґюнтер Еттинґер та Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступили на зустрічі високого рівня, на якій обговорювали виклики та можливості Єдиного цифрового ринку (ЄЦР) Європейського Союзу для України. З цієї нагоди Комісар Еттинґер зазначив:

"Я радий бути тут, в Україні, і почати переговори про створення Цифрової спільноти, яка зможе поширити переваги Єдиного цифрового ринку поза межі кордонів ЄС. Без сумніву, тісна співпраця в питаннях цифрових технологій на благо наших економік і наших суспільств відповідає інтересам і ЄС, і України.



Прем'єр-міністра Гройсмана і мене надихнув успіх Енергетичної спільноти, яка поширює правила внутрішнього енергетичного ринку ЄС на країни південно-східної Європи та за їхні межі. Ми маємо розвинути подібну візію для створення Цифрової спільноти між ЄС та Україною, і долучити інших країн-сусідів.



Україна може скористатися перевагами Єдиного цифрового ринку ЄС, наближаючи своє законодавства до відповідних правил ЄС, а також до його принципів та норм. Це може стосуватися цілого розмаїття тем: електронної торгівлі, електронної комерції, електронної митниці, електронного врядування, електронних технологій в сфері охорони здоров'я, правил щодо телекомунікацій, цифрових навичок, просування інновацій – і це лише кілька можливостей, про які можна згадати. Угода про асоціацію між Україною та ЄС включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, що попередньо вступила в силу, надає хорошу основу для поглиблення нашої цифрової співпраці.



Україна вже відіграла конструктивну роль у поглибленні цифрової співпраці з ЄС та іншими сусідами, підтримавши декларацію Першої міністерської зустрічі Східного партнерства щодо питань цифрової економіки, яка відбулася у червні 2015 року. Сьогоднішнє обговорення високого рівня має на меті підняти нашу співпрацю у сфері цифрових технологій на наступний рівень".



На початку осені у Брюсселі Комісар Еттинґер має намір організувати зустріч на рівні міністрів з шістьма країнами Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна), аби продовжити обговорення ідеї створення Цифрової спільноти.



Вчора Комісар Еттинґер також зустрівся зі Степаном Кубівим, Віце-прем'єр-міністром та міністром з економічного розвитку та торгівлі України, і Олександром Данченком, головою Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку. На зустрічах було обговорено співпрацю в сфері цифрової економіки та цифрового суспільства.