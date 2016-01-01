ЄС покращить стандарти безпеки української авіації

29 липня ЄС започаткував новий проект Twinning, який допоможе Державній авіаційній службі України підвищити авіаційну безпеку. Це сприятиме сталому розвитку цивільної авіації України та її інтеграції у транспортну систему ЄС.

Зважаючи на обраний євроінтеграційний курс, Україна має привести своє законодавство у всіх сферах у відповідність до європейських норм, в тому числі й у сфері цивільній авіації. Очікується підписання між Україною та ЄС Угоди про спільний авіаційний простір (надалі – Угода САП), що дозволить об'єднати ринки повітряного транспорту і відкрити нові можливості для національних авіаперевізників та пасажирів користуватися більш якісними послугами авіаперевезень. Із врахуванням Угоди САП Україна має гармонізувати національне законодавство у відповідності до норм ЄС. Цей проект Twinning є найбільш придатним інструментом для вирішення такого завдання у тісній співпраці з Державною Адміністрацією Іспанії з авіаційної безпеки та безпеки польотів (AESA).

Посол ЄС в Україні Ян Томбінський наголосив: "Високий рівень безпеки авіації залишається головним пріоритетом і ніколи не буде знехтуваний у процесі розбудови авіаційної промисловості. ЄС готовий до співпраці та може поділитися своїм передовим досвідом у цій сфері задля підтримки української авіації в її розвитку та підвищення стандартів безпеки польотів". Ян Томбінський також додав, що протягом багатьох років транспортний сектор залишається одним із пріоритетних напрямків співпраці між Україною і ЄС, і цей проект є важливою частиною такої співпраці.



Олександр Більчук, голова Державної авіаційної служби України, зазначив: "Цей проект є надзвичайно важливим. Кращі практики роботи наших колег із органів цивільної авіації Іспанії допоможуть наблизити українську цивільну авіацію до стандартів Євросоюзу. Проект передбачає практичну допомогу експертів Іспанії на місцях, навчальні візити та стажування українських спеціалістів у відповідних установах та організаціях Іспанії».



Заступник голови місії Посольства Іспанії в Україні, Яго Хіль Агуадо висловив упевненість у тому, що досвід Іспанії буде корисним для українських колег в рамках підвищення стандартів безпеки авіаційної галузі України.



Довідкова інформація: Проекти Twinning, які фінансуються Європейським Союзом, об’єднують українські державні органи та органи держав-членів ЄС для обміну досвідом та найкращими практиками в роботі щодо впровадження узгоджених реформ з 2007 року.



Цей проект Twinning буде реалізований в Державній авіаційній адміністрації України з використанням досвіду Державної Адміністрації Іспанії з безпеки польотів та авіаційної безпеки (AESA). Також в рамках проекту передбачено тісну співпрацю з Європейським агентством з безпеки польотів (EASA).



Бюджет проекту складає 1,6 млн. євро на період 21 місяць. Повна назва проекту - «Наближення законодавства України в галузях сертифікації аеродромів / аеропортів та льотної придатності до відповідних норм і стандартів ЄС (проект Twinning № 2016 / 372-590)" . Партнером проекту є Державне агентство Іспанії з авіаційної безпеки та безпеки польотів (АESA) Міністерства транспорту, громадських робіт і житлового будівництва (Міністерство Розвитку) Уряду Іспанії.