У 2016 році українці матимуть 100 тис. посвідок на проживання у Польщі

У Польщі росте число іноземців, котрі мають дійсні посвідки для проживання у Польщі, мова йде здебільшого про дозволи тимчасового та постійного перебування. У 2013 році таких було 146 тис. осіб. У 2016 році це число вже перевищило 234 тис. Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців у Варшаві.

«Найчисельнішу групу становлять громадяни України. Ці дані не враховують осіб, котрі перебувають у Польщі на підставі віз», – каже речник Управління Якуб Дудзяк.

Як додав він, список найчисленніших громадян з інших країн, котрі мають дійсні дозволи на проживання у Польщі, впродовж останніх кількох років не змінився. Нині найбільше таких осіб походить з України (84 тис.), Німеччини (23 тис.), Білорусі (11 тис.) та Росії (10 тис.). На наступних місцях – громадяни В’єтнаму (9 тис.), Італії (7 тис.), Китаю (6 тис.), Франції (5,5 тис.), Великобританії та Болгарії (по 5 тис.).



Найбільше зростання видачі посвідок проживання у Польщі зафіксоване серед громадян України – на 55 тис. осіб (з 28 тис. до майже 84 тис.). Така різниця пояснюється здебільшого майже п’ятиразовим зростанням числа дозволів на тимчасове проживання (з 12 тис. до приблизно 58 тис.).



«2013 року українці становили одну п’яту всіх іноземців у Польщі, а нині – це 36%», – відзначає Дудзяк.



Як зауважив він, у майбутньому число іноземців у Польщі зростатиме. «Найбільший імміграційний потенціал мають громадяни України, котрі, ймовірно, наприкінці 2016 року будуть володіти приблизно 100 тис. посвідок на проживання», – сказав речник Управління.



«Зростання спостерігатимемо також серед інших національних груп і між 2016 та 2017 роками число іноземців, котрі володіють дійсними дозволами на проживання у Польщі, досягне приблизно 250 тис. осіб», – сказав він.