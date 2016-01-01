Заява Представництва Євросоюзу та посольств країн-членів ЄС у Києві щодо запуску в Україні електронної системи декларування без сертифікації

Електронна система декларування статків, яку Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило 15 серпня, не була сертифікована у належний спосіб; таким чином вона не відповідає цілям закріплення ключових юридичних наслідків, що повинні бути наслідком подання неправдивих декларацій. Саме тому запуск електронного декларування в тестовому режимі має обмаль сенсу і, фактично, може стати контрпродуктивним.

Твердження про те, що невдала видача технічного сертифікату вчасно спричинена технічними недоліками, є протилежним до публічних заяв, зроблених ПРООН та іншими надійними експертами. Вони чітко підкреслюють: система повністю відповідає міжнародним стандартам та вже зараз може бути використана для збору та публікації декларацій в абсолютно законний спосіб. Це — завдання, що його наразі має виконати НАЗК.



Украй важливо, аби українська влада на всіх рівнях без зволікання владнала решту технічних і адміністративних питань – згідно з відповідними зобов’язаннями між Україною та ЄС. Ми взяли до уваги заклик Президента забезпечити своєчасний і повноцінний запуск системи без будь-яких штучних затримок, що прозвучав минулого тижня. Ми також повністю підтримуємо заяву прем’єр-міністра від 15 серпня, у якій прозвучала вимога в найкоротші терміни владнати усі невирішені питання, що запобігають повному запуску системи електронного декларування, зокрема й її юридичної сертифікації.



Нездатність швидко розв’язати цю проблему може підірвати важливі зусилля у боротьбі проти корупції в Україні, які є вкрай суттєвими для успішного процесу реформ, що підтримується Євросоюзом.