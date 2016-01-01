Що якби Україна експортувала енергію?

Тристоронній формат газових перемовин й надалі пропонує унікальні можливості для Києва, Брюсселя та Москви, - заявив Марош Шевчович, Віце-президент Європейської Комісії з енергетичного союзу.

Минулої середи Україна святкувала День незалежності. Це було особливе 24-е серпня, оскільки цього дня у країні відзначали 25-річчя з дня ухвалення Акту про проголошення незалежності України у 1991 році. Я чекаю на візит до Києва цієї п’ятниці та на зустріч з нашими українськими партнерами.



Цей візит відбудеться у тяжкі для України часи: на жаль, на сході країни відбувається воєнний конфлікт. Водночас незаконна анексія Криму і Севастополя засвідчує, що ті ідеали, які багато українців відстоювали на Майдані Незалежності та на інших площах по всій країні в недалекому минулому, все ще далекі від того, аби бути втіленими у життя.

Попри – та навіть через – ці важкі умови, вкрай важливим є те, що ми працюємо разом над модернізацією України. 19 липня у мене вже була можливість зустрітися з новим Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі. Ми обоє дійшли згоди щодо потреби у подальшій реформі енергетичного сектору України. Ці реформи є головними для модернізації української економіки задля надання переваг споживачам і подібним підприємствам – і завдяки цьому для розкриття потенціалу з підвищення стандартів життя.



У зв’язку із цим я вітаю рішення українського уряду щодо функціонального розділення Нафтогазу. Наразі вкрай важливо найближчими місяцями швидко та послідовно впровадити це рішення. Паралельно залишається доволі великим потенціал України у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики; якщо Україні вдасться підвищити свій рівень енергоефективності до середнього рівня ЄС, досягнені заощадження будуть більшими, аніж споживання енергії в Іспанії протягом усього року. У такий спосіб Україна зможе навіть стати експортером енергії! Європейська Комісія готова підтримати створення до кінця року відповідного Фонду з енергоефективності.



Ми також хочемо перезапустити вдалий формат тристоронніх газових перемовин за участю України, Росії та Європейської Комісії. У минулому такий формат довів свою користь: для всіх краще сидіти поруч одне з одним за одним столом. Росія як експортер, Україна як транзитер та Євросоюз як головний імпортер мають спільний інтерес передбачуваності. Для обговорення питань постачань газу у прийдешній зимовий опалювальний сезон найліпше пасує тристоронній формат. У зв’язку із цим найближчими тижнями я також очікую на зустріч з російською владою.



Озираючись назад у 90-і роки, коли я працював у словацькому уряді, ми також зіштовхнулися з великим тиском реформ. В аналогічній ситуації сьогодні перебуває Україна – за свідомо важких умов. Однак альтернативи реформам не існує. Трансформація енергетичного сектору України є дуже важливою у напрямі подальших змін в інших секторах.