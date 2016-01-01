Мінекономрозвитку й Представництво ЄС розпочали проект із підтримки бізнесу FORBIZ

Представництво Європейського Союзу в Україні у партнерстві з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розпочали проект FORBIZ у рамках ініціативи EU4Business.

Проект FORBIZ містить низку заходів, спрямованих на створення сприятливого бізнес-середовища, приділяючи особливу увагу малому та середньому бізнесу (МСБ).



Головні завдання проекту - допомога у створенні правил гри для підприємців, спрощення регуляції, зменшення адміністративного тиску на МСБ, стимулювання бізнес-орієнтованої політики, а також залучення бізнес-спільноти до конструктивного діалогу.



«Понад 95% підприємств в Україні - це малий і середній бізнес. І для відновлення економічного зростання, в Україні слід створити умови для розвитку, у першу чергу, підприємництва. Зараз МСБ, з одного боку, потерпає від надмірної зарегульованості, з іншого – має обмежений доступ до фінансів. До того ж у підприємців недостатньо інформації про існуючі можливості для розвитку, і вони не завжди можуть ними скористатися. Ми вдячні, що представництво ЄС відповіло на наше прохання про підтримку змін по цих напрямках і запускає проект FORBIZ», - зазначив Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.



Зі свого боку заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов підкреслив, що саме малі та середні підприємства сьогодні найбільше потерпають від існуючої бюрократії та зарегульованості. «Ми маємо створити новий стандарт регулювання, яке має бути ефективним та вимірюваним, а також впровадити принципово нові підходи у відносинах бізнесу та держави», - додав він.



Хьюг Мінгареллі, Посол Європейського Союзу в Україні, відзначив, що FORBIZ є ще одним значним проектом ініціативи EU4Business, який сигналізує українському діловому співтовариству про особливо необхідну підтримку ЄС для підприємців в країні. «Бізнес-середовище необхідно покращувати, й ініціатива EU4Business може надати необхідні для цього інструменти», - підкреслив він.



Під час презентації проекту Народні депутати України, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Представництва ЄС в Україні зустрілися з представниками бізнес-середовища та академічних кіл для обговорення розкриття потенціалу МСБ в Україні.

Довідково

«FORBIZ – створення кращого бізнес-середовища» – провідний проект, який спрямовано на поліпшення бізнес-середовища в Україні, в рамках ініціативи EU4Business. Проект фінансується коштом ЄС та реалізується у партнерстві із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Незалежна неурядова організація BRDO братиме участь у Проекті EU4B шляхом залучення команди експертів з юридичних питань та аналітиків, надаючи технічну експертизу для створення кращого регулювання в пріоритетних секторах сільського господарства, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, контролю та нагляду, міжнародної торгівлі та інформаційних технологій.