Прем'єр-міністр обговорив із Крістою Марквальдер перспективи активізації торговельно-економічних відносин України та Швейцарії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер зустрівся із Головою Національної Ради Швейцарії Крістою Марквальдер. Головною темою обговорення стали напрямки активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин.

Говорячи про співробітництво у торговельно-економічній сфері України та Швейцарії, Володимир Гройсман висловив переконання, що засідання Спільного торговельно-економічного комітету, яке відбудеться у вересні, сприятиме активізації та поглибленню двостороннього співробітництва.



Голова Національної Ради Швейцарії Кріста Марквальдер відзначила зацікавленість швейцарського бізнесу інвестувати в Україну.

У цьому контексті Володимир Гройсман зауважив, що один з пріоритетів Уряду - створення в Україні сприятливих умов для розвитку бізнесу. Він поінформував про здійснені кроки на цьому шляху, зокрема щодо початку реформи правосуддя, митниці, завершення формування Офісу із залучення інвестицій при Прем'єр-міністрові. Також Уряд продовжує співпрацю із МВФ.



«Питання дерегуляції, ліквідації будь-яких механізмів, які можуть звужувати можливості бізнесу, – це те, чим ми займаємося кожного дня, – наголосив Володимир Гройсман. – Я зацікавлений в тому, щоб бізнес, який інвестує в Україну, був успішним».



Голова Національної Ради Швейцарії Кріста Марквальдер привітала амбітну програму реформ, над втіленням якої працює Уряд, зокрема щодо децентралізації влади і боротьби з корупцією, – це покращить клімат у країні для бізнесу, зазначила вона.



Сторони також обговорили питання виконання Мінських домовленостей. Голова Національної Ради зауважила, що Швейцарія підтримує Україну на шляху досягнення миру, вважає неприйнятним порушення територіальної цілісності України, незаконно проведений референдум у Криму та його анексію Російською Федерацією.



Прем'єр-міністр підкреслив, що Швейцарія – важливий партнер для України та подякував за підтримку, зокрема у контексті російської агресії. Він також підкреслив важливість наданої гуманітарної допомоги, а також підтримки у проведенні реформ, сприяння розвитку місцевого самоврядування, децентралізації та реалізації інших проектів. "Ми відчуваємо цю роботу, вона є дуже активною і маємо гарний результат", - зазначив він.