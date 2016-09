Об'єднаний дослідницький центр Європейської комісії та Національна академія наук України зміцнюють наукову співпрацю

14 вересня 2016 року Наукова служба Європейської Комісії – Об'єднаний дослідницький центр (ОДЦ) та Національна академія наук України (НАНУ) підписали Рамкову Угоду з підтримки дослідницької діяльності. Ця угода відкриває шлях до зміцнення та посилення наукової співпраці між двома організаціями.

Відкриваючи дводенний захід ОДЦ-НАНУ, присвячений науково-технічній співпраці між ОДЦ та Україною, генеральний директор ОДЦ Володимир Шуха та віце-президент НАН України Анатолій Загородній підписали Рамкову Угоду з підтримки дослідницької діяльності. Пан В. Шуха розповів про роль наукових досягнень в ефективній політиці, а заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха повідомив про пріоритети України в галузі науки і представив основних діячів.



Були проведені ґрунтовні дискусії з науковими експертами, під час яких особлива увага приділялась концепції розумної спеціалізації (smart specialisation), як стратегічному підходу до економічного розвитку шляхом адресної підтримки наукових досліджень та інновацій. Крім того, експерти представили ОДЦ дослідження в галузі сільського господарства і зменшення ризику стихійних лих.



Підписання Рамкової Угоди з підтримки дослідницької діяльності між ОДЦ і НАНУ є результатом декількох спільних проектів і спільної діяльності, яка вже здійснюються, зокрема, в межах Ініціативи ОДЦ з наукової підтримки Придунав'я (JRC Initiative for the Scientific Support to the Danube Region), а також у галузях ядерної безпеки, дистанційного зондування, продовольчої безпеки та безпеки харчових продуктів, у галузі енергетики.

Напередодні заходу пан В. Шуха зустрівся також з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим та міністром освіти і науки Лілією Гриневич.



Підтримка «розумної спеціалізації» в Україні



Під час спеціальної наради, яка відбудеться 15 вересня, експерти ОДЦ представлять можливості і переваги «розумної спеціалізації» для національних систем досліджень та інновацій, наведуть приклади успішної практики окремих країн ЄС, а також визначать потреби у зміцненні потенціалу для розробки ефективної політики у сфері досліджень та інновацій в Україні. У заході зможуть взяти участь відповідні представники органів влади, особи, що здійснюють діяльність у сфері досліджень та інновацій, а також представники бізнесу. Після тематичного заходу в офісі ОДЦ в Севільї в листопаді 2016 року відбудеться тижневий тренінг за методикою занурення.



В останні роки стратегії «розумної спеціалізації» у сфері досліджень та інновацій розроблялись в межах ЄС переважно як ключовий компонент політики регіонального розвитку. «Розумна спеціалізація» була визнана корисною основою для досліджень та інновацій в Європейських політиках розширення та сусідства та, як така, що сприяє всебічному та стійкому економічному зростанню в країнах, яких стосуються ці політики. ОДЦ має спеціальну програму для підтримки застосування «розумної спеціалізації» в Україні.

Довідка



Візит представників ОДЦ та заходи, організовані в Україні, відбуваються в межах більш тісної співпраці між ЄС та Україною в галузі досліджень та інновацій. У березні 2015 року Україна приєдналася до програми ЄС «Горизонт 2020», що спрямована на підтримку досліджень та інновацій. Це надає змогу Українським дослідникам, підприємствам та новаторам повноцінно брати участь у програмі «Горизонт 2020» на рівних умовах з державами-членами ЄС та іншими пов’язаними країнами. У червні 2016 року Європейський Союз та Україна підписали Угоду про асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом.