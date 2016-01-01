ЄС та уряд Данії оголосили про плани щодо імплементації великого антикорупційного проекту в Україні

Комісар із питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та міністр закордонних справ Данії Крістіан Єнсен сьогодні оголосили про підготовку великого проекту у сфері боротьби з корупцією в Україні, бюджет якого становитиме понад 16 млн євро. Програма реалізуватиметься Данською аґенцією із міжнародного розвитку (DANIDA) за підтримки Консультативної місії ЄС (КМЄС) в Україні.

Згідно з опитуваннями громадської думки, українці послідовно вважають корупцію однією із головних перешкод на шляху економічного й соціального розвитку своєї країни. Програма під назвою «Підтримка боротьби проти корупції в Україні у 2017-2019» планується до запуску на початку 2017 року та складатиметься із трьох основних компонентів.



Перший компонент після запуску надаватиме підтримку інституціям, що здійснюють запобігання корупції, розслідування, притягують до кримінальної відповідальності, реєструють та повертають активи, а також судовим установам. На початковій фазі установами, що здобуватимуть підтримку, стануть Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Державна служба фінансового моніторингу України. Основними завданнями першого компонента стануть організаційний розвиток (наприклад, підтримка розробки річних і багаторічних стратегій), а також нарощення потенціалу (наприклад, підтримка ІТ-систем).

Другий елемент програми буде спрямований на вдосконалення законодавства і створення потенціалу для здійснення нагляду за здійсненням реформ у Верховній Раді. Він реалізуватиметься через підтримку Комітету ВР із питань запобігання і протидії корупції. Ця мета реалізуватиметься через розвиток обізнаності щодо методів боротьби з корупцією та передання провідного досвіду країн-членів ЄС.



Третій компонент програми матиме форму підтримки місцевих органів влади, громадянського суспільства та ЗМІ у їхній боротьбі з корупцією. Передбачені три стратегії діяльності, що доповнюють одна одну. По-перше, підтримка «Чесних Міст» — регіональні адміністрації міст, де доклали реальних зусиль у боротьбі з корупцією, слугуватимуть за приклад. По-друге, здійснюватиметься підтримка місцевих рівнів громадянського суспільства з метою моніторингу, адвокації та підвищення рівня обізнаності про корупцію. По-третє, надаватиметься допомога журналістським розслідуванням, які розкриватимуть корупційні схеми та доповідатимуть про них.



Команда DANIDA, що реалізуватиме проект, буде працювати разом зі штаб-квартирою КМЄС у Києві, тому експерти КМЄС відіграватимуть провідну роль у здійсненні проекту. Проект дозволить значно розширити ту допомогу, яку КМЄС уже запропонувала у сфері боротьби з корупцією в Україні. Здійснюватимуться надання стратегічних консультацій, підготовка кадрів, забезпечення обладнанням та координація з антикорупційними органами в країнах-членах ЄС задля обміну передовим досвідом.