Україна стала асоційованим членом Європейської організації ядерних досліджень (CERN)

Україна стала асоційованим членом Європейської організації ядерних досліджень. Керівник постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко передав лист про нотифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень Генеральному директору CERN Фабіолі Джанотті сьогодні, 5 жовтня, у Женеві.

Статус асоційованого члена CERN дає унікальну можливість для українських учених отримувати досвід участі у передових дослідженнях, працювати в CERN у якості співробітників та брати участь у програмах розвитку кар'єри. Також це розширить доступ до проектів та освітніх програмам CERN, сприятиме підвищенню ефективності наукових розробок і підготовки наукових працівників вищої кваліфікації.



Уже з 1 жовтня науково-дослідні установи та підприємства України можуть брати участь у тендерах CERN та отримувати замовлення на виготовлення високотехнологічного обладнання. Це дасть змогу українським промисловцям конкурувати за контракти з CERN, відкриє можливості для промислового співробітництва у сферах сучасних технологій.



З огляду на вагомий науковий потенціал нашої держави, Україні було запропоновано унікальну форму співпраці - вона стала одним із асоційованих членів CERN, а тому платитиме значно менші внески ніж 22 держави-члени організації. При цьому Україна може брати участь в усіх формах наукового співробітництва, які можливі для членів CERN.



Угоду було підписано ще у 2013 році, а ратифіковано Верховною Радою України в 2014 році. Однак нотифікувати Угоду було неможливо, оскільки в України не було коштів, потрібних на сплату відповідного внеску.



До бюджету на 2016 рік було закладено витрати на сплату внеску в розмірі 250 швейцарських франків, що дало змогу нотифікувати Угоду з 1 жовтня 2016 року.



Нагадаємо, що 15 - 16 вересня 2016 року Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич перебувала з робочим візитом у CERN. Там вона зустрілася з Шарлоттою Л. Варакауле, директором з міжнародних зв'язків CERN та Крістофом Шафером, радником Генерального директора CERN. Разом вони уточнили остаточні процедурні механізми щодо набуття Україною асоційованого членства.