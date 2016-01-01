У Польщі збудують газовий вузол для постачання газу в Україну

Завдяки новому газовому вузлу Польща постачатиме газ в Україну та держави Південної Європи.

Уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський повідомив, що Польща побудує газовий габ (англ. gas hub). Завдяки ньому стане можливим транспортування газу в Україну і далі – в країни Південної Європи.

Міністр Пйотр Наімський сказав, що Польща «хоче мати щонайменше три джерела поставок природного газу». Крім російської сировини, новим газовим вузлом транспортуватимуть природній газ з LNG-терміналу у Свіноусті та блакитне паливо з норвезького шельфу, що надходитиме до Польщі газогоном «Baltic Pipe» з Данії.

Міністр додав, що у зв’язку із забезпеченням країни додатковими джерелами поставок природного газу, «Польща має намір побудувати газовий вузол». «Ми плануємо збільшити пропускну спроможність польського терміналу LNG, аби постачати сировину до інших країн нашого регіону», - відзначив він.



Міністр також звернув увагу, що створення габу «пов’язане із будівництвом польською компанією Gaz-System S.A. кількох газотранспортних з’єднань з Україною, Литвою та іншими державами». Пйотр Наімський зазначив, що завдяки з’єднанню Польща «зможе мати доступ до українських клієнтів, а також постачати Україною блакитне паливо до держав Південної Європи».