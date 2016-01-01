Стартувала грантова програма ЄС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

11 жовтня на Буковелі зустрілися представники 14 прикордонних регіонів, що беруть участь у програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Під час цього заходу було підведено підсумки співпраці у рамках програми 2007-2013 і оголошено перший набір проектних заявок у рамках нової програми. У цьому наборі організації з Польщі, Білорусі та України можуть претендувати на загальну суму фінансування до 80,17 млн. євро. Конкурс розпочався 11 жовтня і триватиме до 31 грудня 2016 року.

"Зацікавлення спільними проектами дуже високе, про що свідчить кількість зареєстрованих попередніх концепцій проектів. З майже вісімсот п’ятдесяти проектів найбільше їх представила українська сторона. Це не випадково, що саме у цій країні спільно з представниками всіх прикордонних регіонів офіційно підведені підсумки Програми 2007-2013 і представлені можливості, які пропонує її нова редакція", – повідомив заступник Міністра розвитку Республіки Польща Адам Гамрищак.



У 2007-2013 роках Міністерство розвитку Польщі підписало 117 грантових контрактів на загальну суму підтримки понад 174 мільйонів євро. Проекти на східному кордоні ЄС принесли з собою багато важливих інвестицій, які дозволили створити понад 460 нових робочих місць, зокрема, було встановлено та модернізовано 5 прикордонних переходів, побудовано 116 км нових доріг, модернізовано та побудовано 5 очисних споруд,побудовано більше 90 км каналізаційних мереж, закуплено нове обладнання для медичних установ, відновлено ряд визначних туристичних об'єктів, здійснено маркування більш ніж 1800 км нових пішохідних і велосипедних маршрутів.



Перспектива 2014-2020 пропонує нові можливості для розвитку в рамках програми Польща-Білорусь-Україна. Спільні проекти можуть бути пов'язані зі збереженням і популяризацією історичної спадщини та місцевої культури. Пріоритетом є також поліпшення якості і безпеки існуючих транспортних зв'язків і розвиток систем транспорту з низьким рівнем викидів. Додаткове фінансування також може бути надано проектам, що служать швидшому оформленню в пунктах перетину кордонів і профілактичним заходам у сфері екологічних катастроф, стихійних лих та аварійних ситуацій.



Перший конкурс буде охоплювати всі ці згадані тематичні цілі програми, на що передбачено понад 80 мільйонів євро, з яких 13,5 млн. євро на тематичну ціль «Спадщина», 28,3 млн. - на ТЦ "Доступність", 14,5 млн. - на ТЦ "Безпека" і 23,8 млн. - на ТЦ "Кордони".



Заявники можуть претендувати на фінансову підтримку у розмірі до 90% вартості проекту. Набір буде двоетапним – спочатку будуть оцінюватись так звані концептуальні записки (подаються до 31 грудня 2016 року). Потім відібраним кандидатам буде запропоновано представити повну проектну пропозицію. Підтримка ЄС для проекту може становити від 100 тисяч до 2,5 млн. євро. З документами для участі в конкурсі, в тому числі посібником заявника, можна буде ознайомитися на веб-сайті програми 2014-2020: www.pbu2020.eu .



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Програми Європейського інструменту сусідства є важливим елементом політики ЄС щодо своїх сусідів. Європейська комісія хоче підтримувати соціально-економічний розвиток регіонів, розташованих по обидві сторони від зовнішніх кордонів ЄС. Програма фінансується з Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) і Європейського інструменту сусідства (ЄІС).



Бюджет програми Польща-Білорусь-Україна становить понад 183 млн. євро. Співпраця принесе користь жителям 6 українських областей (Львівської, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської), 4 польських воєводств (Підляського, Люблінського, Підкарпатського, східної частини Мазовецького), а також 4 білоруських областей(Брестської, Гродненської, Мінської і Гомельської).