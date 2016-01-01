"Рада за Європу" допоможе поліпшити законодавчий процес у Верховній Раді

17 жовтня 2016 року у приміщенні Верховної Ради України відбулася панельна дискусія високого рівня "Парламенти та всеосяжна демократична реформа". Подія позначила офіційний початок проекту "Рада за Європу", що його фінансуватиме Європейський Союз та здійснюватиме Програма розвитку ООН в Україні.

Як зміцнити демократію в Україні та пришвидшити реформи? Як поліпшити якість законодавчої роботи та діалогу з громадянами, водночас виконуючи Угоду про асоціацію між ЄС та Україною? Ці та інші питання сьогодні обговорили провідні європейські та українські законодавці та творці політики, зосереджуючись на ролі національних парламентів для підтримки реформ у молодих демократіях.



"Сильний і ефективний парламент є запорукою демократії, яка відповідальна перед громадянами та здатна ефективно працювати. Проект "Рада за Європу" передасть провідний досвід і найкращі парламентські практики з різних країн ЄС задля поліпшення законодавчої роботи Верховної Ради та роботи її секретаріату. Цей проект внесе свій внесок у справу успішної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - зазначив Посол Хюґ Мінґареллі, Голова Представництва ЄС в Україні.



"Реформа Верховної Ради України є одним з найважливіших завдань, яке сьогодні стоїть перед нами", - зауважив Андрій Парубій, Голова Верховної Ради України. Ключовим є швидкий поступ у реформі першої демократичної інституції країни, адже Верховна Рада є не лише законодавчим органом; вона також відіграє ключову роль у питаннях бюджету та здійснює контроль за діяльністю уряду.



"Ми прагнемо перетворювати виклики на поштовх для здійснення реформ. Тому ми переконані, що Проект “Рада за Європу” наблизить Україну до Європи, сприяючи більш збалансованому та відповідальному ухваленню рішень, відкритому врядуванню та залученню громадськості", - зазначила Джихан Султаноглу, заступниця Генерального секретаря ООН, заступниця керівника Програми розвитку ООН та директорка регіонального офісу програми в Європі та СНД.



Проект ЄС-ПРООН “Рада за Європу” започатковано у червні 2016 року. Його мета – підтримати перетворення українського парламенту на сучасну демократичну інституцію. Проект триватиме з 2016 до 2018 року. Він сприятиме реформуванню процедур та операційних процесів, модернізації адміністрації та секретаріату ВР, а також покращенню механізмів для підтримання діалогу з громадянами та громадянським суспільством. "Рада за Європу" допоможе Верховній Раді стати прозорішою та відкритішою інституцією, підвищуючи якість ухваленого законодавства, його здатність відповідати на наявні виклики як у своїй суті, так і в своїй формі. Проект також допоможе українському парламенту надавати ефективні послуги всім громадянам України.