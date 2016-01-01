Україна отримає безвізовий режим наприкінці листопада - Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що до проведення Саміту "Україна-ЄС" у Брюсселі 24 листопада для громадян нашої держави буде запроваджено безвізовий режим.

"Я впевнений в тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані і ратифіковані Європарламентом. Не маю жодного сумніву. Можу навіть сказати до якої дати - це відбудеться до 24 листопада. Бо 24 листопада відбудеться Саміт Україна-ЄС, і ми домовились, що на цей Саміт документи будуть готові", - заявив Глава держави в інтерв'ю українським телеканалам.



За словами Петра Порошенка, було проведено низку переговорів, під час яких Україна заручилася підтримкою більшості політичних сил у Європарламенті. Йдеться про Європейську народну партію, соціалістів, лібералів і консерваторів, зазначив він. "Ми маємо абсолютну більшість в Європарламенті щодо ратифікації Угоди про безвізовий режим", - сказав Президент.



Президент пояснив, що затримка була викликана розробкою механізму призупинення безвізового режиму для країн. Однак, вона пов'язана не з Україною, а з деякими країнами Близького Сходу. Зараз переговори з Україною прискорили розгляд цього механізму призупинення. Мова йшла, зокрема, про суперечку між повноваженням Європарламенту і повноваженнями Єврокомісії.



"Я дуже сподіваюсь, що порозуміння буде знайдено. Наступного тижня буде проголосовано механізм призупинення і буде знайдено компроміс", - сказав Петро Порошенко.



Президент також наголосив, що окрім рішення про безвізовий режим для громадян, будуть збільшені квоти на експорт української продукції в країни ЄС. "Це перший, наголошую, односторонній крок з боку Євросоюзу на підтримку України", - сказав він. Глава держави запевнив, що ці переговори по іншим товарним групам будуть продовжені. За його словами, також зараз очікується прогрес у питанні макрофінансовоі допомоги у розмірі 600 млн євро, яку Україна має отримати за рішенням Євросоюзу.



Петро Порошенко поінформував про домовленості щодо розширення співпраці з Норвегією, а також домовленості щодо багатосторонньої підтримки України досягнуті під часом його нещодавнього візиту до Брюсселю та Маастрихту.