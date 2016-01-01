В Україні відкриється установа з надання послуг у сфері розвитку, гуманітарної діяльності та підтримання миру

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш підпише Угоду між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні. Відповідне рішення було прийнято 2 листопада під час засідання Кабінету Міністрів України.

Започаткування діяльності офісу ЮНОПС в Україні створить необхідні правові підстави для залучення прямих іноземних інвестицій та сприятиме реалізації інвестиційних проектів, а також залученню грантових коштів, організації управління складними комплексами господарської діяльності.



Головний офіс ЮНОПС, де будуть надаватися послуги партнерам у сфері розвитку, гуманітарної діяльності та підтримання миру, у тому числі Організації Об’єднаних Націй, її установам, фондам та програмам, урядом країн-донорів та країн-реципієнтів, міжурядовим організаціям, міжнародним та регіональним фінансовим інституціям, неурядовим організаціям, некомерційним фондам та приватному сектору буде відкрито у м. Київ.



Допомога ЮНОПС також включатиме проведення семінарів, навчальних програм, демонстраційних проектів; надання стипендії для навчання та підвищення кваліфікації або подібні механізми, згідно з якими заінтересовані кандидати зможуть навчатися та отримувати відповідну підготовку тощо.



Надання консультативних та інших послуг з управління проектами та супроводження ділових операцій фахівцями організації слугуватиме сталому менеджменту проектів, розвитку інфраструктури та здійсненню закупівель, а також інвестиційному менеджменту в Україні.