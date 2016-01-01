Громадянське суспільство України та ЄС обговорили питання регулювання ринку праці та антидискримінаційного законодавства

У ході 3-го засідання Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (ПГС), яке відбулося в Києві 8-9 листопада ц.р., були обговорені питання регулювання ринку праці, антидискримінаційного законодавства і практики його застосування в Україні, а також прогресу реформ в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Організації громадянського суспільства ЄС та України закликали держави-члени ЄС відстоювати, усіма необхідними політичними та економічними засобами, відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, встановлення миру та вирішення гуманітарних проблем жителів окупованих та суміжних територій.

Відкриваючи засідання, Алфредас Йонушка, член Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) та співголова зі сторони ЄС, привітав запровадження сталої практики діяльності Платформи, яка дозволяє представникам громадянського суспільства України та ЄС обговорювати найбільш актуальні питання виконання Україною Порядку денного асоціації, а також обмінюватись думками та найкращими прикладами в процесі реформ.



Й.В. Хюґ Мінґареллі, Посол ЄС в Україні, привітав відкритість роботи Платформи та широку участь в дебатах, а також підкреслив, що прозорий публічний діалог потрібний Україні для побудови культури реформ і відновлення довіри людей до державних інституцій.



Учасники засідання обговорили і прийняли підготовлені експертами обох сторін звіти – «Регулювання ринку праці в ЄС та Україні: спільні риси і відмінності. Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС» та «Антидискримінаційне законодавство та практика застосування: права вразливих груп у контексті Угоди про асоціацію».



Члени ПГС закликали Раду асоціації приділити першочергову увагу імплементації в Україні міжнародних стандартів праці, законодавства та практики ЄС для забезпечення захисту прав працівників. У цьому зв’язку, вони висловили свою стурбованість вкрай низькою вартістю праці в Україні та привернули увагу до того, що понад третина зайнятого населення в Україні (більш ніж 6 мільйонів) мають неформальну або іншу незахищену зайнятість, перебуваючи за межами трудового законодавства.



В частині антидискримінаційного законодавства, члени ПГС вважають прийняття Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року кроком уперед, водночас висловлюють жаль з приводу того, що органи державної влади України досі ігнорують усі ЛГБТІ-компоненти Плану дій. Крім цього, відзначено брак позитивних дій з боку Уряду України стосовно різних політик щодо вразливих груп, які б сприяли наближенню дійсної рівності та запроваджували політику захисту прав уразливих груп.



Члени Платформи також обговорили ситуацію на Сході України та в Криму, закликавши Уряд України сприяти широкому діалогу з громадянським суспільством з чутливих питань, дотичних до врегулювання конфлікту.



Прийнято Спільну декларацію, в який зокрема відзначено повне виконання Україною критеріїв Плану дій з візової лібералізації, та міститься заклик до Ради ЄС та Європарламенту ухвалити остаточне рішення щодо безвізового режиму для громадян України до кінця 2016 року.



Спільна декларація буде направлена до Ради асоціації між Україною та ЄС, Комітету асоціації, Парламентського комітету асоціації та інших відповідних органів в Україні та ЄС.



У засіданні також взяли участь Й.В. Хюґ Мінґареллі, Посол ЄС в Україні, Марія Іонова, Перший заступник голови Української Частини Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, та Всеволод Ченцов, директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України.



Платформа громадянського суспільства Україна – ЄС, яка створена у квітні 2015 року, є одним з органів, створених відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. ПГС є майданчиком, в рамках якого організації громадянського суспільства обох сторін здійснюють моніторинг реалізації Угоди з точки зору громадянського суспільства, а також виробляють рекомендації відповідним органам. До складу ПГС входять по п’ятнадцять з кожної сторони, які представляють громадянське суспільство України та Європейський соціально-економічний комітет.



Спільна декларація та тексти доповідей доступні на сайті Української Сторони ПГС.



Засідання Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС відбулося за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується ЄС, виконується Міжнародним Фондом «Відродження» і спрямований на посилення ефективності участі громадськості в євроінтеграційних реформах через зміцнення двох громадських платформ, що діють в сфері європейської інтеграції України – Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.