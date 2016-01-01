Безпековий союз: Єврокомісія пропонує створити Європейську мандрівну систему інформації та дозволу

«Ми маємо знати, хто перетинає наші кордони. До листопада ми запропонуємо автоматизовану систему для визначення того, кому буде дозволено подорожувати до Європи. У такий спосіб ми знатимемо, хто подорожує до Європи ще перед тим, як він/вона дістанеться сюди», – на цьому наголосив Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер під час своєї промови «Стан Союзу 2016».

Сьогодні Європейська Комісія пропонує створити Європейську мандрівну систему інформації та дозволу (European Travel Information and Authorisation System; ETIAS) для зміцнення безпекових перевірок для подорожан, яким не потрібна віза. Відповідне рішення було ухвалено після того, як про це повідомив у своїй вересневій промові «Стан Союзу» Жан-Клод Юнкер; воно також є першим результатом серед пріоритетів для дій, визначених у Братиславській дорожній карті. ETIAS збиратиме інформацію про всіх тих, хто подорожує без віз до ЄС, щоб змогти наперед попереджати випадки незаконної міграції чи безпекових загроз. Це зробить внесок у ефективніше управління зовнішніми кордонами ЄС та поліпшить внутрішню безпеку й водночас сприятиме законним подорожам у різних Шенгенських країнах.



За словами Віце-президента Європейської Комісії Франса Тіммерманса, охорона кордонів і захист громадян ЄС – це «наш найперший пріоритет»: «ETIAS заповнить інформаційну проґалину щодо наших інших систем за допомогою здійснення перехресного контролю стосовно інформації про заявників, які звільняються від потреби в отриманні візи. Водночас ця Система буде простою, швидкою, дешевою та ефективною».



Своєю чергою, Єврокомісар з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос назвав ETIAS «забраклим ланцюжком у нашій сфері прикордонного контролю». Цей «ланцюжок», за його словами, «з’єднає крапки з нашими міграційними та безпековими політиками та зміцнить потрапляння до Шенгенської зони для щонайменше 95% подорожан, які не потребують візи». «Відкритість Європи не існує за рахунок її безпеки», – підкреслив Аврамопулос.



Водночас Єврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінґ сказав таке: «Терористи та злочинці не опікуються питаннями національних кордонів. Єдиним шляхом для захисту кордонів є спільна ефективна робота. ETIAS допоможе нам у цьому: виявляючи проблемних осіб та не дозволяючи їм потрапити до ЄС, ми зміцнимо внутрішню безпеку Європи».