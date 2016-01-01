ЄС додатково виділив 54 мільйони євро на реформи в Україні

Європейський Союз оголосив про переказ трьох траншів для підтримки реформ у сфері децентралізації, транспорту і технічної стандартизації в Україні, загальна сума яких становить 54 мільйони євро.

Європейський Союз переказав перший транш у розмірі 23 мільйонів євро на впровадження програми «Бюджетна підтримка регіональної політики України». Загальні витрати на впровадження програми становлять 55 мільйонів євро. Програма передбачає додаткове фінансування реформ у сфері регіональної політики та децентралізації відповідно до стратегії регіонального розвитку України. Загальна мета – підвищити загальний рівень добробуту громадян по всій території країни.



Посол Хюґ Мінґареллі, Голова Представництва ЄС в Україні, зазначив, що «реформи з децентралізації та регіональної політики продемонстрували свої перші позитивні результати: правову структуру було оновлено; фінансовий стан і автономія органів місцевого самоврядування суттєво покращилися. З урахуванням досягнутих показників, що свідчать про прогрес у впровадженні реформ, Європейський Союз ухвалив рішення про переказ траншу до національного бюджету України в розмірі 23 мільйонів євро».



З метою сприяння у впровадженні реформ, ЄС також переказав останній транш у розмірі 25,9 мільйона євро відповідно до програми підтримки у впровадженні стратегії у транспортному секторі України.



«Впровадження національної стратегії у транспортному секторі позитивно вплинуло на простих українців – ми маємо на увазі розширення обсягів прав пасажирів, безпеку дорожнього руху, краще сполучення між сусідніми країнами – а також на економіку України в цілому. ЄС профінансував програму бюджетної підтримки сектору, що сприяло досягненню цих пріоритетів і забезпечило більшу відповідність усього сектору умовам Угоди про асоціацію», – заявив посол Хюґ Мінґареллі, коментуючи це рішення.



Третій останній транш було надано для розвитку сектору торгівлі: згідно із зобов’язанням щодо надання Україні допомоги у зміцненні економіки, ЄС переказав 5,14 мільйони євро до державного бюджету країни для сприяння торгівлі продукцією між двома партнерами. Це фактично четвертий транш у межах програми ЄС «Підтримка взаємної торгівлі шляхом усунення технічних перешкод для торгівлі між Україною та Європейським Союзом», впровадженої у період з 2010 до 2016 року.



Оскільки бюджетна підтримка є нецільовою та кошти надходять у розпорядження органів влади України, посол підкреслив важливість фінансування конкретних проектів для стимулювання економічного і соціального розвитку, а також збалансованого зростання у регіонах і містах України. «ЄС продовжує нести відповідальність за підтримку процесу реформування в Україні спільно з іншими донорами», – додав він.

