Гліб Пригунов: «Впровадження новітніх технологій – це конкурентні переваги Дніпропетровщини на світовому ринку»

Зараз світ переходить від ресурсної до «зеленої» економіки. Промисловці розуміють необхідність запровадження енергоефективних заходів і раціональне споживання природних ресурсів в усіх галузях промисловості, аби мати конкурентні переваги та відповідати визнаним на міжнародному рівні стандартам екологічної безпеки та сталості природокористування.

«Ми допомагаємо нашому бізнесу адаптуватися до світових норм та бути конкурентними на міжнародних ринках. Розуміємо, що запровадження енергоефективних технологій сьогодні – замало! Економія газу, електроенергії, води, скорочення споживання та повторне використання сировинних матеріалів за рахунок впровадження новітніх технологій чи обладнання, культура раціонального споживання ресурсів серед співробітників – фактори, які здатні забезпечити значний економічний ефект, нові конкурентні переваги, більш чисте виробництво», — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

Саме тому Дніпропетровська обласна рада разом з облдержадміністрацією, Дніпропетровським інвестиційним агентством, торгово-промисловою палатою та науковцями ініціювали конкурс ресурсоефективних ініціатив підприємств Дніпропетровщини «Зелений імпульс. Green Chamber Award», гасло якого — «Ефективність, націлена на розвиток бізнесу з турботою про довкілля».

Мета конкурсу — продемонструвати результати та переваги «озеленення» виробничих та управлінських процесів, залучивши широке коло підприємств Дніпропетровської області до підвищення енерго- та ресурсоефективності. Учасниками конкурсу можуть стати усі підприємства регіону незалежно від розміру, галузі, форми власності, які впроваджують проекти та ініціативи, спрямовані на раціональне використання енергетичних ресурсів та ресурсів взагалі, науковці, які розробляють проекти та ініціативи, направлені на практичне застосування в реальному секторі економіки. А також — «зелені» провайдери — підприємства, які постачають ресурсоефективне обладнання або надають послуги з енерго- та ресурсоефективності.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 20 січня 2017 року на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Учасників будуть оцінювати за критеріями: відповідність заявки тематиці конкурсу; збереження ресурсів внаслідок впровадження проекту/ ініціативи; економічна рентабельність впровадження проекту/ ініціативи; значимість для підприємства (результат значущий для бізнесу і може бути представлений в кількісних показниках); інноваційність; можливість реалізації на інших підприємствах. Переможців оголосять на нагородять у лютому 2017року.