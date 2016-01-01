У лютому 2017 року головування у Раді безпеки ООН перейде до України

«У лютому 2017 року посол України при ООН Володимир Єльченко займе крісло голови Ради безпеки ООН», – йдеться у повідомленні ООН у twitter.

У жовтні 2015 року Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2016–2017 роки.До складу Ради безпеки ООН входять 15 країн – п’ять постійних і 10 непостійних членів. Постійними членами організації єВелика Британія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США та Франція.

Рада безпеки ООН, серед іншого, розслідує будь-який спір або будь-яку ситуацію, яка може призвести до міжнародних суперечок, виносить рекомендації щодо методів врегулювання таких ситуацій.