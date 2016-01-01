Звіт ЄС: Україна впроваджує небачені реформи

Україна впроваджує інтенсивні та безпрецедентні реформи в економічній та політичній системах; її демократичні інституції й надалі відновлюються. Таким є результати спільного звіту, що його сьогодні оприлюднили Європейська служба зовнішньої дії та Європейська Комісія. Звіт побачив світ напередодні зустрічі Ради асоціації між ЄС та Україною (що відбудеться 19 грудня), під час якої буде розглянуто стан виконання Україною Порядку денного асоціації від 1 січня 2015 року.

«За останні два роки Україна – за доволі складних обставин, які стосуються, не в останнє, конфлікту в східній Україні та незаконної анексії Криму і Севастополя – зробила великі кроки. Сьогоднішній звіт повністю визнає роботу, зроблену українською владою. Наразі вкрай важливо переходити від ухвалення законодавства і створення інституцій до повної реалізації цих реформ, аби українські громадяни могли зажити плодів цієї праці. У своєму русі вперед Україна може розраховувати на підтримку Європейського Союзу», – підкреслила Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні.

«Реформістські зусилля України приносять результати, – зауважив Європейський Комісар з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнес Ган. – Україна вдалася до важливих кроків, аби розв’язати ключові, систематичні проблеми корупції; цього вдалося досягти як за допомогою обмеження масштабів корупції у низці сфер, так і зміцнивши способи переслідування злочинців. Ця робота має продовжуватися і принести реальні зміни у те, як функціонує крана. Боротьба проти корупції та створення надійної судової системи також украй важливі для трансформації бізнесового клімату та відновлення процвітання. Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну у цих її зусиллях – як політично, так і фінансово».

У спільному звіті йдеться про важливий розвиток подій та реформи, що їх впроваджують у відповідності до стратегічних пріоритетів, погоджених між ЄС і Україною як частина нашого Порядку денного асоціації. Згідно зі звітом, Україна реалізувала низку реформ, аби приборкати корупцію та очистити банківську систему; також Київ розпочав втілення амбітної енергетичної реформи, зміцнив демократію та верховенство права. Окрім того, було досягнуто прогресу у тих сферах Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, частини яких тимчасово застосовуються від листопада 2014 року; йдеться передусім про ухвалення конституційних змін до судової системи, ухвалення плану дій та амбітної стратегії захисту прав людини, а також проведення реформи децентралізації.

У звіті подано огляд зусиль України з поліпшення основ виборчого і конституційного законодавства, належного управління. У документі беруться до відома вагомі кроки, зроблені під час звітного періоду, у діалозі з активним громадянським суспільством країни. Також підкреслюється, що у деяких інших сферах – зокрема, що стосується приватизації державних підприємств та соціального і медичного секторів – реформи протікають повільніше. Робиться наголос на складній гуманітарній ситуації та зусиллях із допомоги внутрішньо переміщеним особам, питання надання соціальних пільг та виплати пенсій яким знаходиться на стадії вирішення. Це ж питання також потребує владнання для українських громадян, які проживають на непідконтрольних Україні територіях. Загалом, у звіті йдеться про потребу просуватися у напрямі швидкого та ефективного здійснення реформ у спосіб, аби населення могло відчути їх результати.

Стосовно частини економічного розвитку, у документі наголошується на вигодах, які отримали Україна та ЄС від початку тимчасового застосування глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) з січня 2016 року. Україна ухвалила багато підзаконних актів, які наблизили її нормативно-правову базу, що стосується торгівлі, до європейської; таким чином це сприяло тому, аби вигоди та можливості, що їх пропонує ГВЗВТ, відчули на собі громадяни України. У разі поліпшення бізнесово-інвестиційного клімату, у держави з’явиться потенціал заохочувати навіть більшу кількість іноземних інвестицій.

Окрім того, документ відзначає вдале виконання Україною усіх критеріїв у рамках Плану дій з візової лібералізації. Результатом цього стала пропозиція Європейської Комісії до Ради ЄС та Європейського Парламенту, надана у квітні 2016 року, з проханням позбавлення українських громадян візових вимог. У цьому контексті угода, досягнута між Радою ЄС та Європарламентом щодо механізму призупинення 7 грудня, прокладає шлях до завершення процесу візової лібералізації для України.

Україна забезпечує цивільні та воєнні операції Євросоюзу персоналом і устаткуванням, включаючи внесок до трьох тактичних груп ЄС у формі військового персоналу та одного стратегічного транспортного літака. Це сприяє зміненню ролі ЄС як провідника глобальної безпеки та підвищенню життєстійкості країн по всьому світу.

Європейський Союз продовжує повністю підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України у рамках визнаних міжнародною спільнотою кордонів; він і надалі засуджує та не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. Окрім того, ЄС продовжує підтримувати дипломатичні зусилля з пошуку довготривалого мирного рішення стосовно конфлікту в східній України за допомогою повного впровадження Мінських угод.