ЄС виділяє 104 мільйони євро на реформу держслужби в Україні

19 грудня, у день засідання Ради асоціації ЄС-Україна, Європейська Комісія та Уряд України підписали низку важливих фінансових угод. Вони є свідченням того, що ЄС продовжує підтримувати Україну та її динамічний процес реформ.

Перша з таких угод стосується допомоги ЄС в реформі державної служби в Україні. Угоду підписано на 104 мільйони євро. Вона є частиною ширшої допомоги, яку ЄС спрямовує на побудову відповідальної та прозорої влади в Україні, і чий бюджет сягає 300 мільйонів євро.



Допомога з реформи державної служби в Україні надається на реалізацію кроків, що відповідають урядовій “Стратегії реформування державної служби”.



Більшу частину коштів – 90 мільйонів євро – Єврокомісія надаватиме щорічними траншами до державного бюджету України. Умовою допомоги є дотримання урядом своєї Стратегії. За використанням цієї бюджетної підтримки уважно стежитимуть Представництво ЄС в Україні у співпраці з Групою підтримки України.



Йоганнес Ган, Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства сказав: “Я радий підтвердити нашу підтримку прагненню України переглянути свою системи державного управління. Нейтральна та професійна державна служба, що працює в інтересах усіх громадян України, є важливою передумовою для відповідального і прозорого уряду. Ми з Україною весь шлях.”



Загальна мета допомоги – поступове формування нового покоління державних службовців в Україні. Фінансовий внесок ЄС додається до фінансування реформи державної служби з бюджету самої України. Він допоможе змінити те, як державних службовців беруть на роботу і як їх навчають. Крім того, внесок ЄС також сприятиме поступовому підвищенню заробітної платні держслужбовців. Це також є складовою стратегії реформування держслужби.



Нова програма також передбачає надання технічної допомоги на суму в 14 мільйонів євро. Її мета – забезпечити належний рівень консультування та експертної підтримки, зокрема з держав-членів ЄС. Ця допомога дозволить українській владі ефективно та гармонійно здійснювати реформу державного управління.



Угода, підписана сьогодні, є наступним кроком у підтримці реформи державного управління в Україні. І ЄС, і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уже брали участь у різнобічній схемі фінансування, що дозволятиме наймати талановитих людей з-поза меж державної служби для прискорення реформ. Так звані “Команди підтримки реформ” спонукають до змін та модернізації в деяких міністерствах (йшлося спочатку про міністерства фінансів, аграрної політики та інфраструктури). Завдяки новій підтримці ЄС зможе надати таку підтримку по всьому спектру державної служби.



Допомога є частиною ширшого фінансового пакету, чий бюджет складає 300 мільйонів євро. Інші компоненти включають у себе 100 мільйонів євро підтримки децентралізації (ця програма вже здійснюється), 15 мільйонів євро на боротьбу проти корупції та 52,5 мільйонів євро для зміцнення верховенства права.



Інші чотири угоди, які було також підписано сьогодні, підтверджують участь України в програмах ЄС з транскордонної співпраці. Ці програми створюють умови для співпраці між Румунією та Україною; Польщею, Білоруссю та Україною; Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Україною; та країнами Чорноморського регіону. Загальний бюджет програм, відкритих для цих країн, – 365 мільйонів євро.

Контекст

ЄС продовжує надавати велику фінансову підтримку Україні. Від 2014-го року було виділено 3,4 мільярди євро макрофінансової допомоги (з них уже 2,2 мільярди було надано Україні).



ЄС також надав фінансову підтримку на пріоритетні реформи. Протягом 2015-2016 років кошти виділялися на децентралізацію (100 мільйонів євро), економічний розвиток (90 мільйонів євро), боротьбу проти корупції (15 мільйонів євро), реформу державного управління (104 мільйони євро) та верховенство права (52,5 мільйонів євро).



Також було надано підтримку у зв’язку з конфліктом на сході України: від 2014 року було надано 73,7 мільйонів євро.



Крім того, служба Єврокомісії з гуманітарної допомоги виділила загалом 54,8 мільйонів євро на гуманітарну підтримку; свої внески також виділили держави-члени ЄС.



Україна отримує підтримку відповідно до принципу “більше за більше”: більше коштів у відповідь на більші зусилля в реформах. Пріоритетами для ЄС є побудова сильнішого урядування в Україні, розвиток сильнішої економіки та підтримка сильнішого суспільства. Все це вестиме до побудови сильнішої країни.