Уряд схвалив проект Указу Президента "Про Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки"

Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента «Про Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки». Програма розроблялася із залученням неурядових організацій, що опікуються проблематикою євроатлантичної інтеграції та інформування громадськості, радників НАТО з питань стратегічних комунікацій, а також експертів зі штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.

Документ має виключно важливе значення для забезпечення стабільної та свідомої підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та щодо реформування сектора безпеки та оборони у відповідності до стандартів НАТО.

«В українському суспільстві неухильно збільшується суспільна підтримка державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та курсу на членство України в НАТО. За різними даними – це 40-50%. Водночас часто ця підтримка радше емоційна, викликана агресією Росії. Тому дуже хотілося б, аби люди знали про НАТО більше, аніж 5 стаття Північноатлантичного договору, яка передбачає колективний захист союзників. Важливо, аби підтримка євроатлантичної інтеграції була усвідомленою, ґрунтувалася на знаннях і механізму функціонування Альянсу, і його засадничих принципів, які виходять далеко за межі військового дискурсу. Така підтримка суспільства сприятиме швидшому зближенню України з НАТО», – сказала Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, головний акцент схваленої програми робиться на роботу з інформування населення в регіонах України. У центрі і на місцях мають бути створені максимально сприятливі умови для громадянського суспільства в рамках їхньої діяльності у сфері інформування громадськості. Документ розписаний на період із 2017 по 2020 року. Водночас 2017 рік розглядається як пілотний період, під час якого міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади буде визначено та узгоджено шляхи удосконалення Програми та направлення необхідних ресурсів.