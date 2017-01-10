ЄС вимагає від Києва ще три реформи

Держзакупівлі, фітосанітарії та ACAA - напрямки, на яких має зосередитися Україна, підкреслили в МЗС.

Україна повинна буде провести у 2017 році три реформи за угодою про асоціацію з Євросоюзом. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в інтерв'ю Європейській правді.

"В угоді про асоціацію записані ключові точки, які ми вже мали пройти. Наприклад, у технічному регулюванні нам потрібно розпочати переговори з ACAA (Угода про оцінку відповідності і прийнятності промислових товарів, - ред.). Ми повинні виконати 4-5 пунктів для того, щоб відкрити ці переговори. Це, дійсно, важливе завдання, якщо ми полегшимо експорт у ЄС промислової продукції", - зазначила Зеркаль.

Також необхідне створення фітосанітарної інспекції. "Те саме стосується фітосанітарії: у нас занадто довго триває процедура створення контролюючого органу, його наповнення тощо. Хоча нам самим треба було зробити це швидко, щоб полегшити вихід сільгосппродукції на ринок ЄС. Ці два напрямки плюс держзакупівлі - ось три основні речі, на яких нам треба сконцентруватися у 2017 році", - підкреслила заступник міністра.

При цьому вона висловила думку, що у 2017 році має розпочатися "рух до ACAA", а також має бути завершене створення інституції, "яка буде сприяти зближенню наших систем з європейськими у сферах ветеринарії, санітарії, що, звісно, прискорить вихід наших товарів на ринок ЄС".

Окрім цього, вона висловила надію, що у 2017 році Україна завершить підписання угоди з ЄС про "відкрите небо". "У нас є підстави для оптимізму. Зараз Маріано Рахой (прем'єр Іспанії, - ред.) пообіцяв, що вони будуть дотримуватися позиції про виключення малих аеропортів з угоди, а це зніме проблему Гібралтару і відкриє нам подальший рух до відкритого неба", - додала Зеркаль, уточнивши, що британська сторона вже дала на це свою згоду.