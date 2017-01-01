27-28 січня у Ряшеві пройде X Форум Європа-Україна

Понад 500 учасників зустрічі з усього світу зосередяться на питаннях, пов'язаних з майбутнім України.



27-28 січня у виставковому центрі G2A Arena у селі Ясьонка під Ряшевом пройде X Форум Європа-Україна. Гаслом цьогорічної зустрічі є «Можливості, яких не можна втратити».



Форум відвідають понад 500 учасників з України, Європейського Союзу, сусідніх країн і США - представники урядів, політичної сфери, дипломатії, бізнесу, органів самоврядування, органів Євросоюзу, міжнародних організацій, аналітичних центрів та експертних кіл.



Учасники зустрічі зосередяться на ключових питаннях економічного потенціалу України, її енергетичної безпеки, взаємин з іншими країнами, впливу культури та історичної пам'яті на відносини між народами, можливостях розвитку регіонів, а також співпраці з партнерами з Польщі та інших європейських держав.



Предметом доповідей, панельних дискусій та презентацій Форуму будуть реформи в Україні, можливості, які дає угода про асоціацію з Європейським Союзом, умови для побудову сучасного територіального самоврядування і громадянського суспільства. Будуть також порушені теми безпеки України в європейському та євроатлантичному просторах.



Організатор X Форуму Європа-Україна Зиґмунт Бердиховський з Фонду Інституту східноєвропейських досліджень наголосив, що особливу роль під час заходу відіграватиме Польща, яка не тільки уважно слідкує за ситуацією в Україні, але готова представити висновки своїх спостережень усім своїм партнерам у Європі.



У цьогорічному Форумі участь візьмуть, зокрема, спікер Сейму Марек Кухцінський, Сенату Станіслав Карчевський та голова Верховної Ради України Андрій Парубій.



У ході X Форуму Європа – Україна відбудеться перший «Східний ярмарок», де свої пропозиції представлять приблизно 70 підприємців, представників регіонів та державних установ.