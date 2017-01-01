ЄС надасть Україні 27,2 мільйона євро на підтримку управління міграцією

2 лютого 2017 року у Києві відбулася офіційна презентація проекту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні», який впроваджуватиметься Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Проект, розрахований на три роки, має загальний бюджет 27,2 мільйонів євро і передбачає створення інтегрованої інформаційної системи управління міграційними процесами, здійснення моніторингу міграційної динаміки та подальшу підтримку реформування українських органів державної влади, відповідальних за питання міграції.

Участь у заходах взяли голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінгареллі, заступник Міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва, голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред Профазі, Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк та директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Анатолій Махнюк.



«Це найбільший із усіх проектів ЄС у сфері міграції, що коли-небудь реалізовувалися у країнах Східного Партнерства. Ми надамо 27,2 мільйона євро у наступні три роки для впровадження проекту управління міграційними процесами та притулком в Україні», – зазначив Голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.



«Дуже вдячні МВС України за активну участь у реалізації проекту та міжсекторальну координацію», – зазначив голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред Профазі. Він також зауважив, що міграційний менеджмент, який незабаром буде запроваджений в Україні, не поступатиметься європейським та американським аналогам.



Проект допоможе Міністерству внутрішніх справ, Державній міграційній службі та Державній прикордонній службі швидше та ефективніше надавати послуги прикордонного контролю громадянам України та іноземцям.



«Захист прав кожного громадянина України, його персональних даних, захист українських кордонів та надання якісного міграційного сервісу є дуже актуальним і важливим. Цей проект стане кроком вперед для забезпечення системи безпеки громадян», – додала заступник Міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва.



У межах виконання заходів проекту, зокрема, українському прикордонному відомству буде передане серверне обладнання для облаштування пунктів пропуску. Це допоможе суттєво пришвидшити процес здійснення паспортного контролю та скоротити час перебування громадян у пунктах пропуску. Також будуть залучені експертів з питань протидії корупції, права, інформаційних технологій та менеджменту. В результаті комплексного аналізу робочих процесів у сфері міграції будуть підготовлені рекомендації щодо їх реорганізації з метою підвищення їх ефективності, а також удосконалення інституційних структур та розробки інтегрованої інформаційної системи управління міграційними процесами.



Як зазначив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Анатолій Махнюк, реалізація проекту сприятиме міжвідомчій взаємодії та дасть змогу наблизити національну систему управління міграцією до кращих європейських та міжнародних.