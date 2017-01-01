КМЄС передає Державній митній службі 245 наборів для аналізу наркотичних речовин для розширення можливостей боротьби з наркотрафіком

8 лютого 2017 року Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) передала Державній фіскальній службі України (ДФСУ) 245 наборів для аналізу наркотичних речовин, що допоможуть службі визначати та виявляти наркотики та речовини, використовуються для їх виготовлення. За допомогою цих наборів можна буде проводити аналізи на вміст опіатів, каннабіноїдів, кокаїну та інших заборонених речовин.

Передане обладнання є частиною зусиль КМЄС з розширення можливостей ДФСУ в боротьбі з наркотрафіком. Крім того, нещодавно для співробітників митниці було проведено тренінг щодо покращення оцінки ризиків на кордоні та використання передового досвіду з виявлення підозрілої злочинної поведінки.



Виступаючи після зустрічі з Головою ДФСУ Романом Насіровим, Голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас сказав: «Із все ширшою інтеграцією економіки України в ЄС через Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, ще більшої ваги набирає посилення транскордонної співпраці в спільній боротьбі з наркотрафіком. Використання наркотиків тягне за собою численні інші проблеми для суспільства, зокрема: розпад сімей, зростання рівня злочинності та захворювань на ВІЛ/СНІД. Ми пишаємось тим, що допомагаємо Україні боротися з цими викликами».



Головною темою зустрічі керівників КМЄС та ДФСУ була майбутня співпраця, у тому числі щодо кадрових питань, закупівлі обладнання, тренінгів, а також прав людини та гендерних питань.



«Ми дуже вдячні за міжнародну допомогу, - сказав Насіров. – Особливо за допомогу, яку отримуємо від колег, з якими працюємо в одній галузі. Ми прагнемо, щоб у нас був правильний персонал, що використовує правильне обладнання та дотримується правильних процедур. Україна межує з чотирма країнами ЄС, тож допомога ЄС є особливо цінною».