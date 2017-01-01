ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні

20 лютого 2017 року, під час свого візиту до України Європейський Комісар з гуманітарної допомоги і управління у кризових ситуаціях Христос Стиліанідес оголосив про виділення Євросоюзом додаткових коштів людям, постраждалим від конфлікту на сході України.

«Нещодавня ескалація насильства на сході України та її вплив на мирне населення викликає велику стурбованість. Перебуваючи сьогодні у Бахмуті, я хочу сказати людям: ви не на самоті. Усім нужденним по обидва боки лінії розмежування має бути надана допомога. Наш новий пакет допомоги дозволить гуманітарним партнерам на сході України задовольнити нагальні потреби населення, що стосуються лікування, притулку, води та поліпшення санітарних умов. Украй важливо, аби допомога швидко, безпечно та неупереджено надходила до усіх вразливих груп населення, постраждалих від конфлікту», – підкреслив Стиліанідес.



Європейська Комісія надає гуманітарну допомогу найбільш уразливим громадам, незалежно від території, на якій вони проживають, або до якої прибули. Приблизно 50% допомоги від Єврокомісії стосується людей у біді, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях.



Від 2014 року ЄС разом з коштами, наданими безпосередньо країнами-членами, загалом виділив понад 399 млн. євро гуманітарної допомоги і допомоги на якнайшвидше відновлення для постраждалих від конфлікту на сході України.



Контекст:



За різними даними, в Україні та сусідніх країнах проживає 2,8 млн. переміщених осіб та осіб, які потребують гуманітарної допомоги.



Складна криза на сході України чинить неабиякий вплив на населення, уражене цією кризою, та має негативні наслідки для сусідніх країн. Нещодавня ескалація насильства на Донбасі засвідчує, що конфлікт далекий від вирішення. Результатом тяжких зіткнень поблизу Авдіївки, що мали місце 29 січня – 5 лютого, стало те, що 17 тисяч мешканців майже тиждень жили без води, електрики й опалення.



З часу поновлення насильства Євросоюз надавав підтримку через своїх гуманітарних партнерів, які забезпечують допомогою мешканців Авдіївки та інших постраждалих районів. Надана допомога стосується питної води, пального, свічок, факелів, матраців, зимового одягу, будівельних матеріалів, ліків і медичного устаткування.



Також Єврокомісія допомагає українським біженцям у Білорусі та Росії; це відбувається за допомогою товариств Червоного хреста у відповідних країнах. Уся гуманітарна допомога ЄС ґрунтується винятково на потребах постраждалого населення.



Гуманітарні потреби. Люди, які живуть на непідконтрольних українській владі територіях та по обидва боки лінії зіткнення, ті, хто повернувся на місця постійного проживання, біженці та внутрішньо переміщені особи зіштовхуються з нестачею предметів першої необхідності. Йдеться передусім про їжу, ліки та медичне забезпечення, найнеобхідніші предмети побуту, чисту воду та притулок. У результаті руйнувань інфраструктури, мереж електро- та водопостачання, а також підвищення ринкових цін для населення залишаються недоступними базові послуги.



Отримувачі користі. Гуманітарна допомога ЄС надходить: постраждалим людям, які живуть на непідконтрольних українській владі територіях та по обидва боки лінії розмежування; біженцям і внутрішньо переміщеним особам, які полишили зону конфлікту; особам, які повернулися до постійного місця проживання. Найчастіше гуманітарну допомогу надають у формі готівки або купонів, сприяючи у такий спосіб максимальній ефективності та зберігаючи гідність постраждалих. Отримувачі такої допомоги мають змогу придбати предмети першої необхідності у місцевих магазинах та на ринках, підтримуючи таким чином місцеву економіку.