Візи: Рада ЄС підтверджує угоду щодо безвізового режиму для українців

2 березня посли держав ЄС у Брюсселі, діючи від імені Ради Міністрів ЄС, підтвердили неформальну домовленість щодо візової лібералізації для українців, досягнуту 28 лютого між Мальтійським головуванням у Раді ЄС та Європейським Парламентом.

Угода відкриває можливість для безвізового режиму для громадян України, які подорожуватимуть у ЄС терміном не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.



"Реформа механізму призупинення безвізового режиму, ухвалена 27 лютого, дає нам можливість завершити укладання угоди [про безвізовий режим] з Україною", - говорить Кармело Абела, міністр внутрішніх справ та національної безпеки Мальти. "Ми продемонструвати нашу рішучу готовність надати безвізовий режим для українських громадян, адже України виконала всі необхідні умови для безвізового режиму", - додає він.



Наступні кроки



Після того, як угоду підтвердили посли країн ЄС, діючи від імені Ради Міністрів ЄС, відповідний регламент буде подано на голосування до Європейського Парламенту в першому читанні, а потім на ухвалення з боку Ради ЄС.



Контекст



Нагадаємо, що 27 лютого Рада ЄС ухвалила оновлений регламент щодо призупинення безвізового режиму для країн, які порушують його правила. Ухвалення цього регламенту було передумовою для надання безвізового режиму громадянам України.