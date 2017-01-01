У Європарламенті підтримали ініціативу долучити Україну до списку держав, яким не потрібні візи

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримав законодавчу ініціативу долучити Україну до списку держав, яким для в’їзду до країн Шенгенського простору не потрібні візи.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, «за» ухвалення резолюції проголосували 39 членів комітету, «проти» – 4, один євродепутат утримався.



Минулого тижня посли 28 країн-членів ЄС підтвердили від імені Ради ЄС неофіційну угоду про лібералізацію візового режиму для громадян України.



Угода передбачає безвізовий режим для громадян України, що в’їжджають на територію країн «шенгенської зони», для короткотермінового перебування – до 90 днів у будь-який 180-денний період. Вона буде стосуватися власників біометричних паспортів і не дасть права на працевлаштування. Після цього угоду від імені Ради ЄС подали на розгляд Європарламенту для голосування законодавчої ініціативи в комітеті з громадянських свобод. П



Це рішення ще має затвердитися повним складом Європарламенту і у подальшому ухвалитися Радою ЄС.



28 лютого переговори між Європейським парламентом, Радою Євросоюзу та Єврокомісією щодо безвізового режиму для українцям завершилися тим часом іще неофіційною угодою, на якій була ухвалена фактично остаточна версія законодавчого тексту.