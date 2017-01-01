НАЗК та ПРООН запустили онлайн-курс "Як подати е-декларацію"

Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Програмою розвитку ООН в Україні запустили онлайн-курс «Як подати е-декларацію». Мета курсу – систематизувати інформацію про заповнення е-декларації та поширити її серед декларантів.

Державні службовці, посадові особи, депутати місцевого самоврядування та всі, на кого поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», зможуть отримати практичні знання щодо е-декларування на популярній українській платформі масових безкоштовних онлайн-курсів «Прометеус». Матеріали також будуть доступні на сайті НАЗК та офіційному каналі YouTube.



Заступник Голови НАЗК Руслан Радецький у своєму зверненні до слухачів курсу звернув увагу на користь, яку несе реформа декларування: «Е-декларування допоможе виявляти незаконне збагачення та конфлікти інтересів. Воно також корисне і самим держслужбовцям – адже прозорість підвищує довіру до державних органів України. А ще е-декларування розвиває і правову культуру українців, допомагає провести ревізію власності».



Користувачі онлайн-курсу дізнаються: хто має подавати е-декларації, що і як має декларуватися. Також надається детальна інформація про кожен із розділів декларації. Розділи в онлайн-курсі наведені у відповідності до розділів самої е-декларації. Тому користувач може обрати саме той розділ, який викликає у нього питання. В розділах демонструється відео роботи в самій системі – це приклад заповнення е-декларації.



Також курс буде цікавий юристам, які надаватимуть фахову допомогу з цих питань.



Лекторами для відео-лекцій виступили фахівці НАЗК: Інна Берназюк, радник заступника Голови НАЗК та Тетяна Шкребко, заступник директора департаменту контролю та перевірки декларацій НАЗК. Співавторами онлайн-курсу стали експерти Програми розвитку ООН в Україні: Роберт Сіверс, Іван Пресняков, Дмитро Котляр.