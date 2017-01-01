Європейська Комісія погодила надання Україні допомоги обсягом у 600 мільйонів євро

16 березня Європейська Комісія від імені Європейського Союзу прийняла рішення про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Це — позика обсягом у 600 млн. євро. Разом з цим траншем, загальна сума макрофінансової допомоги, наданої Україні з 2014 року з боку ЄС, становитиме 2,81 млрд. євро. Це — найбільша макрофінансова допомога, яку ЄС коли-небудь надавав країні, яка не є членом ЄС.

В період загострення кризи платіжного балансу України, ЄС допоміг задовільнити її фінансові потреби за допомогою програми макрофінансової допомоги, узгодженої в квітні 2015 року. Програма також сприяла імплементації широкомасштабних реформ в Україні.



Загалом, Україна виконала свої зобов’язання перед ЄС, що було необхідною умовою для виплати другого траншу макрофінансової допомоги. Ці зобов’язання, серед іншого, передбачали здійснення важливих кроків в боротьбі з корупцією, сприяння більшій прозорості в управлінні державними фінансами, модернізацію системи державного управління, прогрес у проведенні діючих реформ в енергетичному та фінансовому секторі, покращення бізнес-клімату та зміцнення системи соціального захисту. Користь від цих структурних реформ відчують громадяни України, що і є кінцевою метою допомоги ЄС.



Валдіс Домбровскіс, Єврокомісар з питань євро і соціального діалогу, який також відповідає за фінансову стабільність, фінансові послуги та Союз ринків капіталу, відзначив: «Україна провела велику роботу по стабілізації та реформуванню економіки, незважаючи на збройний конфлікт на її території. Ми хочемо, щоб в Україні й надалі розвивали позитивні досягнення у проведенні реформ. Виділяючи сьогодні Україні другий транш в розмірі 600 млн. євро, ЄС підтверджує своє довгострокове зобов’язання підтримувати Україну в її зусиллях зі збереження стабільності та забезпечення економічного оздоровлення країни».



П'єр Московічі, Єврокомісар з економічних і фінансових справ, оподаткування і митного контролю, зазначив: «Такий крок є ще одним доказом того, що ЄС продовжує підтримувати Україну та її громадян. Він сприятиме реформуванню країни та її стабілізації. Ми й надалі будемо охоче підтримувати українську владу у її зусиллях з реалізації рішучої програми реформ на благо всіх українці, включаючи тих, хто найбільше постраждав від конфлікту».



Європейська комісія залучить 600 млн. євро на міжнародних ринках капіталу, щоб надалі передати ці гроші Україні у формі кредиту в кінці березня-початку квітня.



ЄС продовжить співпрацювати з українською владою у формуванні порядку денного реформ. Буде здійснюватися подальша робота над соціальною допомогою для внутрішньо переміщених осіб — Україна вже зробила рішучі кроки до владнання труднощів. Серед іншого, також будуть взяті до уваги певні заходи з обмеження торгівлі, реформа енергетичної сфери та боротьба проти корупції. Єврокомісія продовжуватиме пильно спостерігати за провадженням реформ та їх імплементацією. Разом із тим, очікується швидке прийняття законопроекту про скасування мораторію на експорт лісу — він уже представлений у Верховній Раді.



Макрофінансова допомога надаватиметься Україні протягом 2,5 років, до 4 січня 2018 року. Саме тому вкрай важливою є вчасна імплементація Україною усіх політичних заходів, погоджених із ЄС. Тоді усі виплати зможуть бути здійснені в рамках зазначеного вище часового проміжку.



Контекст



Макрофінансова допомога (МФД) є частиною широкого партнерства ЄС із країнами-сусідами та є особливим інструментом розв’язання кризових ситуацій. Така допомога є доступною країнам-сусідам ЄС, що стикаються із серйозними проблемами з платіжним балансом. Для підтримки України, окрім макрофінансової допомоги, ЄС використовує й інші інструменти. Серед них — гуманітарна допомога та підтримка державного бюджету.



Україна надіслала запит про надання додаткової фінансової допомоги наприкінці 2014 року внаслідок погіршення макроекономічного становища в країні. 8 січня 2015 року Європейська Комісія запропонувала макрофінансову допомогу обсягом у 1,8 мільярда євро для забезпечення потреб України. Пропозиція Єврокомісії була погоджена Європейським Парламентом та Радою ЄС 15 квітня 2015 року. 22 травня 2015, на саміті в Ризі, Україна та ЄС підписали Меморандум про порозуміння та Угоду про позику, що було пов’язані із третьою програмо макрофінансової допомоги ЄС. Верховна Рада ратифікувала обидва документи 18 червня того ж року, а 3 липня 2015 року вони вступили в дію. Перший транш обсягом у 600 мільйонів євро в рамках цієї нової програми було надано 22 липня 2015 року.



Разом із погодженою сьогодні виплатою, загальна сума макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні з початку кризи у 2014 році складе 2,81 млрд євро. До цієї суми входять 1,61 мільярда євро, що надавались протягом 2014-2015 років в рамках попередніх макрофінансових операцій, а також 1,2 мільярди євро, які є частиною третьої програми, що триває. Україна матиме змогу отримати фінальну виплату обсягом у 600 мільйонів євро, що залежатиме від успішної імплементації заходів, визначених у Меморандумі про порозуміння між Україною та ЄС.