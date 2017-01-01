Депутати Європарламенту та українські парламентарі обговорили прогрес реформ в Україні

«Після дводенних плідних переговорів з депутатами Верховної Ради України я певен, що наші українські партнери усвідомили: тут, у Європейському Парламенті, вони знаходяться серед друзів», — сказав Даріуш Росаті (Європейська народна партія, Польща), Голова делегації Європейського Парламенту до Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС. Депутати Європарламенту мали дводенну робочу сесію у Страсбурзі з їх колегами із Верховної Ради.

15-16 березня європарламентарі та депутати Верховної Ради зустрічались у Страсбурзі в рамках роботи Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС. Вони обговорили порядок денний українських реформ, безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні, Мінські домовленості та проблеми у дотриманні прав людини. Наприкінці зустрічі учасники ухвалили спільну заяву та погодили рекомендації.



Даріуш Росаті після зустрічі виголосив таку заяву: «Я вперше мав нагоду очолювати зустріч Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС. Наша зустріч відбулась в належний час: після ескалації насильства на Донбасі, біля Авдіївки, а також до сумної третьої річниці незаконної анексії Криму Росією. Ми детально розглянули комплексні реформи в Україні та сфери, у яких здійснювалась імплементація Угоди про Асоціацію, а також Глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Окрім того, боротьба проти корупції була та залишається одним із першочергових завдань. З огляду на це, підтримка незалежності новостворених антикорупційних інституцій є вкрай важливою. Ми бачимо, що розпочалась серйозна очистка авгієвих стаєнь.



Під час зустрічі ми також зосереджувались на критичному стані безпекової ситуації у Східній Україні, що досі зазнає військової агресії з боку Росії. Ми знову наголосили на підтримці незалежної, суверенної України та її територіальної цілісності в межах, визнаних міжнародною спільнотою. Мінські домовленості надалі вважаються єдиним політичним та мирним шляхом владнання агресії на Сході. Тим не менше, члени Комітету чудово усвідомлюють, що брак прогресу у імплементації Мінську спричинений відсутністю справжньої готовності Росії до такого кроку. Саме тому ми повністю підтримуємо поновлення обмежувальних санкцій проти Росії, які повинні залишатись в силі, допоки Мінські домовленості не будуть повністю втілені. Разом із тим, просимо Раду ЄС розглянути запровадження подальших санкцій.



Ми також закликаємо міжнародну спільноту не забувати про долю Криму. Цей півострів не повинен стати забутою та незручною точкою на мапі Європи. Ми пропонуємо розглянути можливість створення міжнародного формату