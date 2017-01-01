Німеччина надала 3 мільйони 740 тисяч гривень для підтримки сфери охорони здоров’я Запорізької області

21 березня у Запоріжжі федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH передала об’єднаним територіальним громадам від німецького уряду «сумки сімейного лікаря» – діагностичне обладнання загальною вартістю 900 тисяч гривень. Крім того, були оголошені деталі надання Урядом Німеччини експертної та матеріально-технічної допомоги у сфері охорони здоров’я Запорізькій області.

За оцінками експертів, прямо чи опосередковано, скористатися допомогою зможуть близько 100 тисяч мешканців та вимушених переселенців, які проживають на території області.



Протягом 2016 та на початку 2017 років у медичні заклади Запорізької області німецькою федеральною компанією GIZ було закуплено та передано медичне обладнання, меблі, ІТ-техніка та предмети побутового вжитку. На сьогодні медичні муніципальні установи вже почали використовувати наступну медичну техніку:



- 2 медичні заклади м. Запоріжжя – «Пологовий будинок №1» та «Міська лікарня №7» –отримали портативні апарати ультразвукової діагностики загальною вартістю 1 мільйон гривень. Ці апарати значно розширили діагностичні можливості медичних установ та забезпечують своєчасне лікування для майже 37 тисяч місцевих мешканців та близько 12 тисяч вимушених переселенців;

- спеціалізована медико-санітарна частина м. Енергодар отримала бальнеологічні ванни, а також фізіотерапевтичне обладнання, що дозволяє проводити фізіо-реабілітацію ВПО та учасників АТО;

- 2 міські лікарні м. Мелітополь отримали сучасні багатофункціональні медичні ліжка на суму понад 1,1 мільйона гривень, що забезпечить більш комфортні умови перебування у лікарняних закладах .



Під час прес-конференції були передані «сумки сімейного лікаря» – діагностичне обладнання для 50-ти сімейних лікарів, які працюють у 36-ти містечках та селищах міського типу Запорізької області.



Крім матеріально-технічної допомоги компанія GIZ у липні-вересні 2016 року оцінила за участю німецьких експертів стан медичних установ I-III рівнів Запорізької області. У вересні німецькими експертами були презентовані результати оціночної місії та надані рекомендації щодо поліпшення менеджменту медичних установ.



Восени 2016 року експерти GIZ разом із головним лікарем міської лікарні Бердянська та представниками міської влади міста спільними зусиллями розробили стратегію інтегрованого розвитку цього медичного закладу. Мета цієї стратегії – сприяти більш ефективному управлінню закладом, врегулювати внутрішні процедури, збільшити кількість та покращити якість медичних послуг.