Фахівці і бізнес спільнота розглянули перешкоди реформи держзакупівель із Міністерством економічного розвитку

21 березня 2017 року, Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), в якості регулятора системи державних закупівель, провели відкриту дискусію щодо аспектів законотворчої політики і регуляторної діяльності МЕРТ разом із представниками ділових кіл, а також фахівцями із закупівель. Круглий стіл організував проект ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС".

Круглий стіл допоміг поновити діалог між учасниками системи, які мають розбіжні точки зору щодо розвитку держзакупівель в Україні. Учасники визначили прогалини в закупівельному законодавстві та його застосуванні, а також для обговорили запровадження відповідних коригувальних дій.



Олександр Стародубцев, голова Департаменту регулювання системи публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, привітав учасників круглого столу, зазначивши, що: «Відкрите обговорення надалі сприятиме реформам в напрямку прозорої, ефективної, конкурентоспроможної і легітимної системи державних закупівель в Україні».



Юджин Стюарт, керівник проекту ЄС, сказав: «Сьогоднішня подія дозволить учасникам реформи системи публічних закупівель спільно визначити поточні проблеми, обговорити будь-які необхідні корективи і наступні кроки для подальшого узгодження української системи державних закупівель зі стандартами ЄС».



Борис Філіпов, аташе і керівник сектора Представництва ЄС в Україні, заявив, що: «Такий діалог був корисним для уточнення практичних проблем в системі держзакупівель і підготовки 26 заходів для наступної гармонізації зі стандартами ЄС у 2017-2018 роках, як це передбачає нове законодавство про закупівлі».



Цей захід став першим із трьох запланованих круглих столів першим з трьох запланованих круглих столів першим з трьох запланованих круглих столів у форматі відкритої дискусії представників різних сторін системи закупівель України. Це сприятиме поглибленню співпраці та досягненню консенсусу щодо реформування сфери відповідно до стандартів ЄС, як того вимагає Угода про асоціацію між Україною та ЄС.



У круглому столі взяли участь представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, державного підприємства «Прозорро», Київської школи економіки, експерти проекту ЄС та проекту USAID/UK-Aid TAPAS. проекту TAPAS USAID, бізнесу, закупівельні професіонали



Про проект: Проект «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» розпочав діяльність у Києві в листопаді 2013 року та триватиме до листопада 2017 року. Його робота спрямована на підтримку розвитку системи державних закупівель у відповідності до стандартів ЄС. Проект фінансує ЄС і втілює консорціум на чолі з компанією Crown Agents Ltd.