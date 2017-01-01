Україна та країни ЄС розроблять спільну Стратегію розвитку Карпатського регіону

Україна разом з європейськими партнерами розпочали створення Макрорегіональної Стратегії ЄС для Карпатського регіону, реалізація якої сприятиме розвитку гірських територій країн – учасників Стратегії.

Про це повідомив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода за результатами робочої зустрічі щодо макрорегіональної Стратегії ЄС для Карпатського регіону, яка відбулася 31 березня у Варшаві (Польща). Захід був організований за ініціативи Міністерства розвитку Польщі.

«Ця зустріч – початок координації зусиль та вироблення спільного бачення, довгострокової стратегії розвитку Карпатського регіону - справжнього природнього скарбу у центрі Європи, одного з найпривабливіших та найбільш самобутніх регіонів Центрально-Східної Європи, де проживає населення восьми країн: Польщі, України, Словаччини, Угорщини, Австрії, Румунії та Сербії», - зазначив В’ячеслав Негода.

За словами Першого заступника Міністра, потенціал цих територій у значній мірі не використовується, багаті природні ресурси, людський капітал та унікальна культурна спадщина усе ще не в повній мірі працюють на розвиток Карпатського регіону.

«На нашу думку, основною метою співпраці у підготовці та реалізації Стратегії має стати створення конкурентоспроможного, добре сполученого, безпечного та екологічно чистого регіону з високим рівнем життя та сталими добросусідськими відносинами між людьми. Тому українська сторона готова до підтримки діалогу на міжурядовому рівні з подальшим поданням звернення до Європейської Ради та Європейської Комісії щодо розробки макрорегіональної Стратегії для Карпатського регіону», - сказав В’ячеслав Негода.