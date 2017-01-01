Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України

Cьогодні, 6 квітня 2017 р., Європейський Парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. За» проголосували 521 депутат ЄП, «проти» – 75, утримались – 36.

Вчора у Європарламенті відбулися дебати з українського питання. Представники ключових фракцій заявили, що Україна, на їх думку, "заслуговує на скасування віз".

Тепер питання безвізу для України мають розглянути Комітет постійних представників (COREPER) - 26 квітня - і пізніше Рада міністрів ЄС.

У випадку позитивного рішення документ підпишуть та опублікують в офіційному журналі Євросоюзу.

Від моменту публікації безвізовий режим запрацює через 20 днів, орієнтовно - з 11 червня.