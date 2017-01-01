Одесу і Ґданськ з'єднає автобан європейського зразка

Київ співпрацюватиме з ЄС і Варшавою, щоб отримати автобан європейського зразка між Чорним і Балтійським морями.

Між Одесою та Ґданськом збираються побудувати автобан європейського зразка. Про це 10 квітня повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інспектуючи у рамках робочого візиту до Львівської області дорожні роботи на трасі в районі села Куровичі.

«Автотраса Н-02 Львів – Тернопіль є складовою транспортного коридору, що поєднує Балтику з Чорним морем і Ґданськ з Одесою, проходячи через Львів. Зараз відбувається ремонт ділянки дороги, в цьому році ми повинні його закінчити з відповідним облаштуванням», - заявив Володимир Омелян.

Міністр додав, що Київ буде «працювати спільно з Європейською комісією, урядом Польщі для того, щоб отримати додаткове фінансування, і зрештою мати повноцінний автобан європейського зразка».