Європейський Парламент та Верховна Рада розширюють співпрацю

Андрій Парубій, Спікер Верховної Ради України та євродепутат Ельмар Брок (Європейська народна партія, Німеччина), від імені Президента Європейського Парламенту Антоніо Таяні, обмінялись листами на підтримку Меморандуму про порозуміння між парламентами щодо співпраці та зміцнення її потенціалу. Це сталось 20 квітня, після успішного закінчення другого «Діалогу Жана Моне».

Меморандум про порозуміння забезпечує політичний фундамент для діяльності, спрямованої на розвиток демократії в Україні, — особливо тієї, що стосується Верховної Ради. Другий «Діалог Жана Моне» задля миру та демократії відбувався з 18 по 19 квітня у місті Ірпені, що поблизу Києва. Це — процес пошуку консенсусу між Спікером ВР та лідерами усіх фракцій, що значною мірою фокусувався на інституційній реформі Верховної Ради. Чинний діалог базується на висновках зустрічі, що відбулась у жовтні 2016 року в історичній будівлі Жана Моне, неподалік від Парижу. Тоді обговорювали права та обов’язки усіх опозиційних фракцій Верховної Ради.

На зустрічі в Ірпені Європейський Парламент представляли Ельмар Брок, голова Комітету Європарламенту у закордонних справах, а також екс-Президент Європейського Парламенту Пет Кокс, який є автором Звіту про реформу Верховної Ради та Дорожньої карти цієї реформи. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій та голови парламентських фракцій представляли Україну.

Під час прес конференції Андрій Парубій, Ельмар Брок та екс-Президент Європейського Парламенту Пет Кокс виголосили такі заяви:

Андрій Парубій зазначив: «Я оголошую успішне закінчення другого «Діалогу Жана Моне». Особисто хочу щиро подякувати нашим партнерам із Європейського Парламенту за підтримку та заохочення процесу пошуку консенсусу. Можу заявити, що я, разом із представниками усіх 8-ми фракцій та груп Верховної Ради, підписую висновки зустрічі, що зобов’язують нас усіх рівноцінно здійснювати кроки, спрямовані на реформування нашої інституції».

Ельмар Брок заявив: «Я знаходжусь тут від імені Президента ЄП Антоніо Таяні, аби доповнити Меморандум про порозуміння, щоб підтвердити ще раз, що Україна займає чинне місце у порядку денному Європейського парламенту. Я також хочу підтвердити, що Президент Антоніо Таяні здійснить візит в Україну за першої ж нагоди. Досягнення Верховної Ради є життєво важливими для демократичного майбутнього України та є важливим символом надії для всього регіону».

Екс-Президент Європейського Парламенту Пет Кокс сказав таке: «Я радий нагоді працювати зі Спікером та головами парламентських фракції над пошуком консенсусу щодо реформи під час «Діалогу Жана Моне». Цей діалог є довгостроковим процесом, що може бути успішним лише за однієї умови: ви повинні зберегти відданість реформі, яку я спостерігав під час перших двох зустрічей та початку покрокового процесу інституційної реформи. Як говорив Ельмар Брок від імені Президента Антоніо Таяні, Європейський Парламент зобов’язується бути вашим партнером на цьому демократичному шляху».