Посли ЄС підтвердили рішення про «безвіз» для України

Посли Європейського союзу схвалили рішення про візову лібералізацію для України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Рішення ухвалили на Раді послів (COREPER).

Міністри ЄС мають підтвердити угоду на засіданні 11 травня.

Європарламент на засіданні 6 квітня підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.



В ЄС раніше заявляли, що «безвіз» для українців може запрацювати наприкінці червня. Для безвізових поїздок громадянам України потрібно отримати біометричний паспорт.



Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

