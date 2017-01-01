ЄС запускає проект на 6 млн. євро для створення “зразкових відділів поліції” у 20 містах України та запровадження нової моделі охорони громадського порядку, заснованої на скандинавському підході

Європейський Союз розпочав проект «Підтримка реформи поліції в Україні» (ПРПУ) вартістю 6 мільйонів євро. Він спрямований на покращення взаємодії поліції з громадою у 20 невеликих містах Київської, Харківської, Львівської областей, а також на підтримку реформ щодо охорони громадського порядку в Україні. Проект є продовженням діяльності Консультативної місії ЄС, і буде реалізовуватися протягом 18 місяців поліцією Швеції, Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) за підтримки КМЄС.

До учасників церемонії відкриття проекту звернулися: Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі, заступник Голови Нацполіції України Костянтин Бушуєв, Голова Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас, Посол Швеції в Україні Мартін Хаґстрьом, Заступник голови Департаменту з питань миротворчих операцій та розвитку міжнародної співпраці поліції Швеції Анн-Софі Якобссон, керівник UNOPS в Україні Армен Чобанян.

За словами Арсена Авакова, успішна реалізація проекту забезпечить не тільки більш ефективну роботу поліції, а і сприятиме підвищенню рівня довіри населення. «Ми плануємо почати цю роботу у трьох регіонах: Київ, Львів та Харків. Я зацікавлений, аби пілотні проекти були максимально успішними. Ми робимо системні кроки, і для нас ці питання є принциповими», - зазначив очільник МВС.

«Взаємодія поліції з громадою та забезпечення громадського порядку обрані пріоритетами проекту, тому що саме вони є головними чинниками прозорої та ефективної роботи поліції. Служба громаді та дотриманням прав людини мають бути основою роботи поліції, - заявив Кястутіс Ланчінскас. – Очікується, що 20 обраних для проекту відділів поліції стануть зразком для запровадження змін в інших невеликих містах України».

«Метою проекту є підтримка Національної поліції в її службі громадянам та дотриманні демократичних цінностей, які мають бути пріоритетами в роботі правоохоронців, - заявила Анн-Софі Якобссон. – Комунікація та забезпечення права на мирні зібрання, поліцейська діяльність на благо, а не проти людей, - це є основні принципи скандинавської моделі охорони громадського порядку».

Загальна інформація

Концепція взаємодії поліції з громадою (community policing) спрямована на покращення відносин між поліцією та місцевими мешканцями, наприклад, через створення консультативних груп, до яких залучатимуться представники місцевої громади, влади, бізнесу, релігійних установ. Модель “community policing” працює також на попередження та розкриття злочинів, адже особлива увага приділяється співпраці з громадою щодо виявлення причин злочинів.

Для покращення взаємодії поліції з громадою проект передбачає ремонт приймальних приміщень 20 поліцейських відділів - учасників проекту та передачу 15 поліцейських автомобілів. У рамках проекту також планується проведення тренінгів з лідерства для керівників вищої та середньої ланки поліції, а також навчання в інших сферах, наприклад, курси управління стресом.

Скандинавська модель охорони громадського порядку передбачає попередження насильства під час масових заходів (мітингів, спортивних заходів, тощо) шляхом постійного спілкування з натовпом, ретельного планування та аналізу ризиків. Основним принципом є сприяння проведенню мирних зібрань та підтримка демократичних прав громадян.

Проект спрямований на підтримку нової української моделі охорони громадського порядку, яка базуватиметься на скандинавському підході. До 420 поліцейських пройдуть спеціалізовані тренінги, а 60 з них стануть інструкторами. Задля підтримки поліції у запровадженні громадського порядку, правоохоронці також отримають засоби індивідуального захисту.