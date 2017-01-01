Поводження з радіоактивними відходами в Україні: приведення у відповідність з найкращою міжнародною практикою

Європейський Союз спільно з українськими партнерами – Державним агентством України з управління зоною відчуження та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України – підвищують рівень ядерної безпеки шляхом розвитку безпечного та економічно ефективного поводження з майже усіма типами радіоактивних відходів в Україні.

У рамках Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки партнери виконали проект, у центрі уваги якого була мінімізація обсягів радіоактивних відходів та їх довгострокове безпечне захоронення. Результати підтвердили, що управління існуючими об’єктами, створеними для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечує оптимальний рівень безпеки для населення.

Результатом проекту, в якому було враховано найкращу міжнародну практику, стали сучасні методології, процеси та оцінки безпеки при транспортуванні, переробці, переміщенні, зберіганні та остаточному захороненні радіоактивних відходів, завдяки чому ще більше зросте безпека персоналу та населення. Результати комплексної оцінки безпеки дали зелене світло планам України щодо розміщення об’єктів для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних ядерних відходів на майданчику Комплексу виробництв «Вектор», розташованому в межах Чорнобильської зони відчуження.

Загальні результати проекту, з якими на початку травня було ознайомлене широке коло з понад 80 українських та міжнародних експертів, дають краще розуміння поточної та запланованої ситуації в зоні обмеженого промислового використання. Розташована в центрі Чорнобильської зони відчуження, зона обмеженого промислового використання містить кілька об’єктів, розміщених на Чорнобильській атомній електростанції, майданчику захоронення «Буряківка» та на Комплексі виробництв «Вектор».

Проект, який завершився 9 травня 2017 р., тривав 37 місяців і вартість якого становила 3,9 млн. €, виконала багатонаціональна група спеціалістів з компаній Plejades GmbH, Brenk Systemplanung GmbH, NUKEM Technologies GmbH і Westinghouse AB, НАЕК «Енергоатом», Чорнобильської АЕС, київського Інституту ядерних досліджень, Держаної корпорації «Радон» і Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами.