Уряд схвалив план заходів щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017 рік

Кабінет Міністрів схвалив 11 травня План заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік. Проект відповідного розпорядження було підготовлено Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, що основною метою Концепції є підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки.

До підготовки проекту Плану заходів на 2017 рік Держкомтелерадіо залучив провідних експертів та інституції НАТО, представників органів державної влади та громадських організацій.

Відповідно до Плану, у 2017 році велика увага приділятиметься роботі в регіонах. Серед запланованих заходів - проведення прес-конференцій та регулярних брифінгів з актуальних питань співробітництва України з НАТО; проведення публічних заходів за участі представників органів державної влади, громадських організацій, представників структур Організації Північноатлантичного альянсу і держав-членів НАТО в Україні; проведення навчальних семінарів для представників регіональних і місцевих засобів масової інформації з питань співробітництва Україна-НАТО та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення України щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції здійснюватиметься шляхом ефективної координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та широкого залучення неурядових організацій, наукових установ, засобів масової інформації, у взаємодії зі структурами НАТО в Україні.