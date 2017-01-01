Безвіз підписано

Церемонія підписання рішення про безвізовий режим для України відбувається сьогодні, 17 травня 2017 року, у Страсбурзі, Франція.

Церемонія підписання рішення про безвізовий режим для України відбувається сьогодні у Страсбурзі, Франція.

Рішення підписали президент Європейського парламенту і представник мальтійського головування в Раді ЄС. На церемонії був присутній президент України Петро Порошенко.

Для нас дуже важлива підтримка Європейського Парламенту на шляху реформ, і ми переповнені рішучості їх продовжувати", - Президент України П. Порошенко...Тільки заради візової лібералізації ми втілили в життя 144 реформи і ми впевнені, що будемо продовжувати цей процес».