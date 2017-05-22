Безвізові подорожі українців до ЄС вже за три тижні

22 травня 2017 р., в Офіційному віснику ЄС опубліковано регламент щодо візової лібералізації з Україною.

Відповідно до цього законодавчого акту, Україну вилучено зі списку третіх країн, громадяни яких повинні мати візи для перетину зовнішнього кордону ЄС, та, натомість, включено до списку країн, громадяни яких звільнені від цієї вимоги. Відповідно до процедури ЄС, безвізовий режим вступає в силу через 20 днів після такої публікації, тобто вже 11 червня.

Додаткова інформація

Європейський Парламент ухвалив рішення про надання безвізового режиму Україні 6 квітня. Після цього Рада ЄС затвердила це рішення 11 травня. А 17 травня відповідний документ підписали Президент Європейського Парламенту Антоніо Тайяні та Міністр внутрішніх справ Мальти Кармело Абела (оскільки Мальта головує зараз в Раді ЄС).