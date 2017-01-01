Єврокомісар Ган: Ми з радістю надаємо допомогу Україні в боротьбі з корупцією, але ми очікуємо результатів

Це слова Єврокомісара Йоганнеса Гана під час вчорашнього запуску Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). Ця ініціатива на сьогодні є найбільшою програмою підтримки з боку ЄС в сфері боротьби з корупцією. Її імплементацією займається Данська агенція з міжнародного розвитку (DANIDA).

Під час вчорашнього запуску цієї ініціативи були присутніми представники медіа, громадських організацій та української влади (Віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Перший заступник Міністра юстиції України Наталія Севостьянова, Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, Міський голова м. Київ Віталій Кличко). Цей захід посприяв обміну думок щодо питання боротьби з корупцією між представниками ЄС (включаючи Голову Консультативної місії ЄС Кястутіса Ланчінскаса та Надзвичайного і Повноваженого Посла Королівства Данія в Україні Рубена Медсена) та керівництвом антикорупційних органів України (Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником, Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назаром Холодницьким, Головою Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталією Корчак, Головою Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Єгором Соболєвим та іншими)

Ось деякі висновки із цього обговорення: Україна розпочала амбітні реформи, але вона ще далеко від досягнення кінцевої цілі. Основними результатами в сфері боротьби з корупцією повинні стати верифікація електронних декларацій, самостійне прослуховування, обрання політично незалежних аудиторів НАБУ та створення спеціалізованих антикорупційних судів.

«Один о трьох основних компонентів нової Ініціативи – надання підтримки в забезпеченні спроможності новоутворених антикорупційних органів проводити розслідування, судове переслідування та покарання за корупційні дії, - говорить Голова проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» та колишній Віце-прем’єр-міністр та Генеральний прокурор Грузії Ека Ткешелашвілі, - ми готові надати необхідну підтримку для створення антикорупційних судів».

Іншими двома елементами Антикорупційної ініціативи ЄС є:

- посилення здатності Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції проводити аналіз законодавства у сфері боротьби з корупцією та моніторинг процесу імплементації реформи шляхом створення Міжнародної антикорупційної консультативної ради та

- залучення представників громадянського суспільства та медіа до антикорупційних ініціатив, особливо в регіонах. Допомога передбачається для місцевої влади, яка підтримує реальні зміни та готова співпрацювати з організаціями громадянського суспільства задля реалізації всього спектру антикорупційних заходів в громадах. Серед заходів – пропагування ідеї так званих «доброчесних міст» як прикладів громад, в яких немає корупції.

Крім допомоги в створенні потенціалу в сфері боротьби з корупцією через навчання, навчальні візити, експертну підтримку та грани для антикорупційних організацій, Антикорупційна ініціатива ЄС передбачає також надання IT технологій та обладнання.