ЄС продовживатиме підтримку децентралізації в Україні

20 червня 2017 року, відбулась Координаційна зустріч високого рівня «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи», організована Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіоном), відбулася сьогодні за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».

Представники міністерств України, обласних державних адміністрацій, регіональних Центрів розвитку місцевого самоврядування, Центрального офісу реформ і міжнародні партнери зібралися в Fairmont Grand Hotel Kyiv, щоб обговорити поточні результати і майбутні завдання реформи децентралізації.

Геннадій Зубко, Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, заявив: «Реформа місцевого самоврядування та децентралізації – стратегічна для України. Вона змінює систему управління в державі, наближає країну до європейських стандартів життя і принципів організації суспільства. Сьогодні ми маємо результат реформи. Програма «U-LEAD з Європою» забезпечує логістику позитивних змін та соціальні комунікації. І ці зміни, які вже відбуваються у громадах по всій країні, зрештою, постають у вигляді нової якості суспільних та економічних відносин, нової якості надання послуг, нової якості життя».

Беренд де Гроот, керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні, сказав: «Як один з ключових донорів, ЄС залишається серйозно налаштованим на підтримку реформи децентралізації, і програма «U-LEAD з Європою» є основним інструментом, який став доступним для допомоги в розгортанні об'єднання громад і зміцненні місцевих органів влади. U-LEAD підтримала створення в усіх областях України Центрів розвитку місцевого самоврядування, які працюватимуть безпосередньо з місцевими громадами, зокрема новоствореними. Децентралізація є найважливішим механізмом донесення реальних реформ до громадян України».

У зустрічі високого рівня також взяли участь керівники Центрів розвитку місцевого самоврядування з усіх областей України заради кращої координації зусиль з підтримки реформи децентралізації. Питання реформи, які стосуються фіскальної децентралізації, освіти, охорони здоров'я, територіального планування та надання адміністративних послуг, також були обговорені з високопосадовцями відповідних міністерств України та обласних державних адміністрацій під час координаційної зустрічі.

Довідкова інформація: Програма «U-LEAD з Європою» фінансується Європейським Союзом і його державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією та надає підтримку українському уряду в здійсненні важливої реформи децентралізації в Україні. «U-LEAD з Європою» виконується в 2016-2020 роках Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Шведським агентством міжнародного розвитку та співробітництва (Sida) у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).

Більш детальну інформацію можна знайти на: www.u-lead.org.ua.