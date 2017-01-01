Приватні комерційні організації з країн Східного партнерства вимагають покращення бізнес-клімату для МСП

Понад 100 представників організацій підтримки бізнесу (ОПБ) Вірменії Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови, України та держав-членів ЄС зустрілися в Києві на підсумковій конференції в рамках фінансованого ЄС проекту East Invest. Учасники обговорили участь приватного сектору у визначенні політики в країнах Східного партнерства (СП) та доповіли про успішну діяльність/досягнення МСП і ОПБ у регіоні.

Зокрема, представники бізнес-сектору підтвердили регіональний позиційний документ із рекомендаціями для нормотворчих органів шести країн Східного партнерства та співтовариства донорів у цілому щодо покращення умов діяльності МСП. Зацікавлені особи визначили кілька аспектів, які, на їхню думку, найбільше впливають на діяльність МСП, а саме бізнес-клімат, інновації, доступ МСП до ринків і фінансування, а також професійні знання, оподаткування та митні процедури. Також було наголошено на важливості використання цифрових рішень у зазначених сферах. Регіональний позиційний документ стане внеском мережі комерційних організацій в рамках проекту East Invest2 у проведення 4-го бізнес-форуму Програми екологічних заходів (СП), який відбудеться в м. Таллінн у жовтні 2017 року.

На відкритті конференції Матьйо Буске (Mathieu Bousquet), представник Генерального директорату Європейської комісії з питань Європейської політики і переговорів щодо розширення ЄС, заявив:«Проект East invest, розпочатий у 2010 році, забезпечив можливість створення мережі та наділення повноваженнями представників приватного сектору ЄС і Східного партнерства. Завдяки спільним зусиллям цих представників було підготовлено регіональний позиційний документ для урядових органів їхніх країн і всієї спільноті донорів, в якому окреслено проблеми та надано рекомендації щодо покращення бізнес-клімату. Покращення умов для економічного зростання, а також ринкових можливостей для приватного сектору є основним пріоритетом ЄС у регіоні СП, що підтверджується останньою декларацією саміту Східного партнерства, а також «20-ма цілями на 2020 рік». Ми впевнені, що цей позиційний документ буде ефективно використовуватися нормотворчими органами при визначенні їхніх подальших дій на наступному Бізнес-форумі СП, саміті Східного партнерства, який відбудеться восени 2017 року, та інших заходах».

Дірк Вантігем (Dirk Vantyghem), представник Асоціації торгово-промислових палат Європи (EUROCHAMBRES), і Люк Гендрікс (Luc Hendrickx), представник Європейської асоціації ремісничих, малих і середніх підприємств (UEAPME), ще раз наголосили на тому, що бізнес-клімат є життєво важливим для розвитку стабільного приватного сектору в усіх країнах СП.

Під час закриття конференції високоповажний посол Хюг Мінгареллі (Hugues Mingarelli), Голова представництва ЄС в Україні, відзначив: «Фінансування ЄС проекту East Invest допомогло організаціям підтримки бізнесу в регіоні стати важливими посередниками при взаємодії з національними урядовими органами. Ми продовжимо підтримувати різні заходи в рамках ініціативи EU4Business з метою покращення бізнес-клімату в цьому регіоні».

Стисла інформація



Проект East Invest2, впровадження якого розпочалося у вересні 2014 року, — це проект, фінансований ЄС в рамках ініціативи EU4Business. Його загальна мета — підтримувати розвиток сприятливого економічного середовища і конкурентоспроможного приватного сектору в країнах Східного партнерства (СП) (Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні), зі збільшенням торгових потоків та інвестицій у межах регіону та з ЄС.

Учасники East Invest2 співпрацюють з організаціями підтримки бізнесу та МСП у шести країнах Східного партнерства.

Процес підготовки регіонального позиційного документа (РПД), який містить рекомендації для нормотворчих органів, було започатковано на щорічній конференції East Invest2 у жовтні 2016 року на підставі проекту декларації, підготовленого в рамках діяльності East Invest між державним і приватним сектором (ДПС) для неформальної зустрічі на рівні міністрів, яка відбулася в місті Києві у липні 2016 року. Процес тривав з листопада 2016 року до травня 2017 року в рамках заходів з підтримки діалогу між державним і приватним сектором за проектом East Invest2, під час якого приблизно 200 організацій приватного сектору (бізнес-асоціацій) одержали підтримку від національних координаторів ДПС та експертів з країн ЄС і СП.