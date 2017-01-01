НАТО продовжить практичну допомогу Україні, - Генеральний секретар Альянсу

Північноатлантичний Альянс НАТО відстоюватиме принципи непорушності державних кордонів, не визнає незаконну і нелегітимну анексію Криму і продовжуватиме надавати практичну підтримку Україні. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у понеділок. Зустріч Глави Уряду та Генерального секретаря НАТО відбувається вперше та відбувається в рамках візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну з нагоди відзначення 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

"НАТО не визнає і ніколи не визнає незаконну і нелегітимну анексію Криму Російською Федерацією. Ми неодноразово чітко заявляли, що Росія повинна вивести свої сили зі сходу України, припинити підтримку бойовиків і зупинити усі свої дій, що спрямовані на дестабілізацію ситуацію в Україні, зокрема щодо кібератак та інших проявів гібридної війни", - наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що наразі між Україною та НАТО створені 10 трастових фондів, робота яких спрямована на реформу різних сфер – від військового управління до комп'ютеризації процесів, кіберзахисту, логістики та медичної реабілітації.

«Україна є важливим партнером НАТО, а двостороння співпраця є обопільно вигідною. Україна бере участь у всіх місіях, які проводяться під проводом НАТО – в Афганістані, Косово, Середземномор'ї, на Африканському континенті. Ми надзвичайно вдячні за ефективне партнерство", - наголосив Єнс Столтенберг.