Заява послів "Великої сімки" на підтримку пенсійної реформи в Україні

Ми, посли Великої сімки, хотіли б висловити нашу рішучу підтримку плану пенсійної реформи, запропонованого українським Урядом, і ми закликаємо Раду ухвалити без затримок відповідне законодавство на своєму пленарному засіданні наступного тижня.

Пенсійна реформа є одним з найбільших викликів для будь-якого уряду, і ми хотіли б відзначити політичну мужність та далекоглядність, з якими керівництво України втілює давно назрілу реформу.

Сьогодні пенсіонери становлять понад чверть населення України; середній розмір пенсій є надзвичайно низьким, при цьому витрати на пенсії в Україні - 11% ВВП - є одними з найвищих в Європі.

Дана невідповідність свідчить про необхідність відновити належний соціальний договір між державою та її громадянами, а також швидко ухвалити пенсійну реформу, яка підвищує справедливість, передбачуваність та стійкість системи.

Ми вважаємо, що запропонована Урядом пенсійна реформа, розроблена у тісній співпраці з МВФ та Світовим банком, відповідає цим цілям. Законопроект передбачає прозорішу та справедливішу формулу нарахування пенсій, яка тісніше пов'язує пенсійні виплати з пенсійними внесками та вдосконалює відповідність пенсій. Реформа встановлює гнучкий пенсійний вік, прив'язаний до тривалості офіційного стажу роботи особи, а також стимулює участь в системі.

Запропонована реформа сприятиме також економії бюджету шляхом вдосконалення обліку та стабільності Пенсійного Фонду та державного бюджету України в цілому. Oскільки працелюбні українці сприяють розвитку своєї країни, вони заслуговують на те, щоб мати надійну пенсійну систему, яка б забезпечувала гідну винагороду за таку роботу.

У той же час фіскальна стійкість країни потребує посилення. Ми вважаємо, що запропонована реформа забезпечує необхідну рівновагу між цими цілями. Зараз відповідальність усіх обраних парламентаріїв полягає в тому, щоб забезпечити схвалення та впровадження цієї реформи, створюючи краще майбутнє для нинішнього та майбутніх поколінь України.